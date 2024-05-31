Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Terbaru yang Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia Jelang Lawan Irak dan Filipina, Nomor 1 Malik Risaldi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |14:57 WIB
3 Pemain Terbaru yang Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia Jelang Lawan Irak dan Filipina, Nomor 1 Malik Risaldi!
Malik Risaldi, 1 dari 3 pemain Timnas Indonesia tambahan yang dipanggil Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/@malikrisaldi77)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Terbaru yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia jelang melawan Irak dan Filipina akan diulas Okezone. Shin Tae-yong sebelumnya memanggil 22 pemain untuk tiga laga, yakni kontra Tanzania di laga uji coba (2 Juni 2024), serta dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024).

Untuk menghadapi tiga laga di atas, nyatanya Shin Tae-yong sadar membutuhkan pemain tambahan. Terlebih, Yance Sayuri yang masuk ke dalam daftar 22 pemain mengalami Cedera. Alhasil, Shin Tae-yong memanggil tiga pemain tambahan. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain Terbaru yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia jelang melawan Irak dan Filipina:

3. Calvin Verdonk

Calvin Verdonk

Calvin Verdonk di luar dugaan muncul di sesi latihan Timnas Indonesia yang dilangsungkan di Stadion Madya, Jakarta pada Jumat, (31/5/2024) pagi WIB. Ia ikut berlatih meski belum memegang paspor Indonesia.

Sesuai jadwal, berkas naturalisasi Calvin Verdonk baru akan dirapatkan di Komisi III dan X DPR RI pada Senin, 3 Juni 2024. Karena itu, paling cepat Calvin Verdonk dapat turun saat Timnas Indonesia bersua Filipina.

Ia tak mungkin tampil melawan Tanzaia karena belum memegang paspor Indonesia pada Minggu, 2 Juni 2024. Sementara saat Timnas Indonesia bersua Irak, proses perpindahan federasi Calvin Verdonk disinyalir belum rampung.

Halaman:
1 2
      
