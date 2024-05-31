Shin Tae-yong di Ambang Naik Gaji Bersama Timnas Indonesia, Ini Penyebabnya!

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di ambang naik gaji. Hal itu diungkapkan anggota Exco PSSI, Vivin Cahyani.

Vivin mengatakan, seharusnya Shin Tae-yong mendapatkan kenaikan gaji didraft Kontrak baru yang bakal ditandatangani dalam waktu dekat. Tak hanya gaji, pelatih asal Korea Selatan itu juga akan menerima bonus hingga fasilitas lain dalam Kontrak anyar yang berlaku hingga 2027.

"Kontrak yang baru ini, ya mestinya ada penyesuaian, bonus, jumlahnya berapa saya kurang paham. Kalau dari kami sama dengan teman-teman yang lain di sisi profesional, kalau mencapai target ya pasti ada compliment, " kata Vivin Cahyani di Jakarta, Kamis 30 Mei 2024.

Ia mengatakan sangat mengapresiasi tangan dingin Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia melihat hasil dalam dua gelaran Piala Asia (senior dan U-23). Berkat bantuan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia kini diperhitungkan di kancah sepakbola Asia.

“Kan sudah diperpanjang, kalau masalah Shin Tae-yong kami sudah sesuai dengan apa yang dilaksanakan, respek atas pencapaian beliau," katanya.

BACA JUGA: Ramalan Media Vietnam Sebut Karier Elkan Baggott Bareng Timnas Indonesia di Ambang Berakhir

"Jadi, makanya kontrak diperpanjang, sejauh ini kami melihat target ke depan, Timnas bisa lolos, perpanjangan kontrak sampai 2027," tambahnya.