Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong di Ambang Naik Gaji Bersama Timnas Indonesia, Ini Penyebabnya!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |14:00 WIB
Shin Tae-yong di Ambang Naik Gaji Bersama Timnas Indonesia, Ini Penyebabnya!
Shin Tae-yong bakal naik gaji bersama Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di ambang naik gaji. Hal itu diungkapkan anggota Exco PSSI, Vivin Cahyani.

Vivin mengatakan, seharusnya Shin Tae-yong mendapatkan kenaikan gaji didraft Kontrak baru yang bakal ditandatangani dalam waktu dekat. Tak hanya gaji, pelatih asal Korea Selatan itu juga akan menerima bonus hingga fasilitas lain dalam Kontrak anyar yang berlaku hingga 2027.

Shin Tae-yong

"Kontrak yang baru ini, ya mestinya ada penyesuaian, bonus, jumlahnya berapa saya kurang paham. Kalau dari kami sama dengan teman-teman yang lain di sisi profesional, kalau mencapai target ya pasti ada compliment, " kata Vivin Cahyani di Jakarta, Kamis 30 Mei 2024.

Ia mengatakan sangat mengapresiasi tangan dingin Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia melihat hasil dalam dua gelaran Piala Asia (senior dan U-23). Berkat bantuan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia kini diperhitungkan di kancah sepakbola Asia.

“Kan sudah diperpanjang, kalau masalah Shin Tae-yong kami sudah sesuai dengan apa yang dilaksanakan, respek atas pencapaian beliau," katanya.

"Jadi, makanya kontrak diperpanjang, sejauh ini kami melihat target ke depan, Timnas bisa lolos, perpanjangan kontrak sampai 2027," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188761/john_heitinga-urF6_large.jpg
Segini Uang Fantastis yang Harus Disiapkan PSSI untuk Datangkan John Heitinga sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188528/beckham_putra-ofjb_large.jpg
PSSI Cari Pelatih Baru, Beckham Putra Ungkap Kriteria Ideal Juru Taktik Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188524/john_heitinga_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-jwsz_large.jpg
Profil John Heitinga, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia yang Terpantau Follow Instagram Para Petinggi PSSI
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654009/bulu-tangkis-beregu-putri-gagal-emas-aec.webp
Thailand Rebut Emas Bulu Tangkis Beregu Putri, Indonesia Raih PerakÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/gregoria_mariska_tunjung_kalah_dua_gim_langsung_da.jpg
Gregoria Dibungkam Ratchanok Intanon, Indonesia Tertinggal 1-2 dari Thailand di Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement