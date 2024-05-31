Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ramalan Media Vietnam Sebut Karier Elkan Baggott Bareng Timnas Indonesia di Ambang Berakhir

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |13:05 WIB
Ramalan Media Vietnam Sebut Karier Elkan Baggott Bareng Timnas Indonesia di Ambang Berakhir
Momen kebersamaan Elkan Baggott bersama pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha sebut jika karier Elkan Baggott bareng Timnas Indonesia di ambang berakhir. Hal ini terlihat dari namanya yang sudah tidak dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia lagi.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong melalui PSSI telah memanggil 22 nama pemain untuk bergabung bersama Timnas Indonesia guna melakoni dua laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak dan Filipina.

Menariknya, dari daftar nama yang dipanggil ada beberapa nama yang tidak turut serta. Mulai dari Ramadhan Sananta, Witan Sulaeman, Marc Klok, hingga yang paling mengejutkan adalah Elkan Baggott.

Nama Elkan Baggott tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Banyak indikasi bahwa pelatih asal Korea Selatan itu merasa kesal dengan sikap tidak disiplin Baggott yang sempat mengindahkan panggilan dari tim nasional.

Hal itu terjadi di babak playoff Olimpiade awal Mei lalu. Kala itu, pemain Ipswich Town itu dipanggil untuk membantu skuad garuda mengalahkan Guinea agar dapat merebut tiket Olimpiade. Namun sang pemain tak merespon panggilan tersebut dan justru berlibur ke Maldives.

Elkan Baggott

Dan kali ini, Elkan juga diketahui tengah berlibur ke New York, Amerika Serikat. Karena hal tersebut, Shin Tae-yong diduga kesal. Oleh karenanya, ia memilih untuk tidak memanggilnya pada edisi kali ini.

Tidak dipanggilnya Elkan Baggott ke skuad Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini pun menjadi kabar yang menghebohkan jagat sepakbola tanah air, bahkan hingga ke mancanegara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188761/john_heitinga-urF6_large.jpg
Segini Uang Fantastis yang Harus Disiapkan PSSI untuk Datangkan John Heitinga sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188528/beckham_putra-ofjb_large.jpg
PSSI Cari Pelatih Baru, Beckham Putra Ungkap Kriteria Ideal Juru Taktik Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188524/john_heitinga_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-jwsz_large.jpg
Profil John Heitinga, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia yang Terpantau Follow Instagram Para Petinggi PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188488/john_heitinga_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_bukan_giovanni_van_bronckhorst_johnheitinga-zifJ_large.jpg
Ini Pertanda John Heitinga yang Latih Timnas Indonesia Bukan Giovanni van Bronckhorst?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653645/jadwal-lengkap-liga-champions-minggu-ini-link-nonton-liverpool-barcelona-hingga-real-madrid-di-vision-jgj.webp
Jadwal Lengkap Liga Champions Minggu Ini, Link Nonton Liverpool, Barcelona Hingga Real Madrid di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/timnas_vietnam_u_22.jpg
Kapan Laga Vietnam Vs Malaysia Digelar? Duel Penentu Nasib Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement