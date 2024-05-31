Ramalan Media Vietnam Sebut Karier Elkan Baggott Bareng Timnas Indonesia di Ambang Berakhir

MEDIA Vietnam, Soha sebut jika karier Elkan Baggott bareng Timnas Indonesia di ambang berakhir. Hal ini terlihat dari namanya yang sudah tidak dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia lagi.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong melalui PSSI telah memanggil 22 nama pemain untuk bergabung bersama Timnas Indonesia guna melakoni dua laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak dan Filipina.

Menariknya, dari daftar nama yang dipanggil ada beberapa nama yang tidak turut serta. Mulai dari Ramadhan Sananta, Witan Sulaeman, Marc Klok, hingga yang paling mengejutkan adalah Elkan Baggott.

Nama Elkan Baggott tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Banyak indikasi bahwa pelatih asal Korea Selatan itu merasa kesal dengan sikap tidak disiplin Baggott yang sempat mengindahkan panggilan dari tim nasional.

Hal itu terjadi di babak playoff Olimpiade awal Mei lalu. Kala itu, pemain Ipswich Town itu dipanggil untuk membantu skuad garuda mengalahkan Guinea agar dapat merebut tiket Olimpiade. Namun sang pemain tak merespon panggilan tersebut dan justru berlibur ke Maldives.

Dan kali ini, Elkan juga diketahui tengah berlibur ke New York, Amerika Serikat. Karena hal tersebut, Shin Tae-yong diduga kesal. Oleh karenanya, ia memilih untuk tidak memanggilnya pada edisi kali ini.

Tidak dipanggilnya Elkan Baggott ke skuad Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini pun menjadi kabar yang menghebohkan jagat sepakbola tanah air, bahkan hingga ke mancanegara.