HOME BOLA LIGA INDONESIA

Madura United vs Persib Bandung: Bojan Hodak Takkan Biarkan Tim Tuan Rumah Punya Peluang

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |08:43 WIB
Madura United vs Persib Bandung: Bojan Hodak Takkan Biarkan Tim Tuan Rumah Punya Peluang
Persib Bandung siap hadapi Madura United di leg II final Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

MADURA – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak tetap menatap leg II final Championsuhip Series Liga 1 2023-2024 dengan serius meski sudah unggul 3-0 atas Madura United. Bahkan ia meminta kepada anak buahnya untuk tak memberikan Madura United peluang membalikkan keadaan saat bermain Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jumat (31/5/2024) nanti malam.

Alasan itu pula yang membuat pelatih asal Kroasia ini menginstruksikan para pemainnya untuk fokus. Bahkan Bojan meminta Persib tidak perlu menganggap sudah unggul 3-0 yang diraih mereka pada leg I, 26 Mei 2024 kemarin.

“Kami hanya perlu fokus, memulai pertandingan seperti masih 0-0 agar tidak memberi peluang bagi Madura untuk membalikkan keadaan. Jadi kami harus fokus sejak menit pertama,” ujar Bojan Hodak di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jumat (31/5/2024).

Pelatih berkepala plontos ini memastikan perjalanan Persib untuk meraih gelar juara belum berakhir. Menurutnya, masih ada waktu 90 menit untuk diketahui siapa yang bisa menjuarai Liga 1 2023-2024.

Bojan Hodak

“Kami sudah memiliki keuntungan, ini bagus, tapi kami harus bisa melakukannya hingga akhir dan mendapatkan hasil yang positif,” tegasnya.

Bojan Hodak akui Bobotoh sudah menantikan Persib juara di musim ini. Bahkan di antaranya sudah mempersiapkan pesta untuk menjemput tim saat tiba di Bandung.

Halaman:
1 2
      
