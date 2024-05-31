Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Madura United vs Persib Bandung, Nick Kuipers Mau Pangeran Biru Tetap Fokus

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |07:12 WIB
Jelang Madura United vs Persib Bandung, Nick Kuipers Mau Pangeran Biru Tetap Fokus
Pemain Persib Bandung, Nick Kuipers. (Foto: Media Persib)
A
A
A

MADURA – Pemain Persib Bandung, Nick Kuipers, meminta rekan setimnya untuk fokus saat melawan Madura United di leg II final Championship Series Liga 1 2023-2024, pada Jumat (31/5/2024). Meski sudah unggul telak secara agregat, Kuipers tak mau Pangeran Biru –julukan Persib– justru meremehkan Madura United.

Sebab Kuipers percaya Madura United takkan membiarkan Persib juara dengan mudah saat bermain di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, nanti malam. Karena itulah ia mau Persib tetap fokus dan memberikan yang terbaik.

Jadi, karena itulah Kuipers merasa tidak mudah bagi Persib meski di leg I final berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-0. Apalagi babak penentuan ini digelar di kandang Madura United.

“Tapi kami harus menghadapi pertandingan seperti biasanya dan menunjukkan 120 persen untuk memastikan kami bisa memenangkan pertandingan besok. Tim dalam kondisi bagus, tim sudah siap dan kami melihat ke depan untuk laga besok,” kata Nick Kuipers di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jumat (31/5/2024).

Persib Bandung vs Madura United

Bek asal Belanda ini akui sangat senang dengan kemenangan timnya di leg I lalu dan bahkan merayakannya. Pasalnya, Persib berhasil memenangkan pertandingan dengan skor telak 3-0.

“Tapi kami tidak merayakan juara, karena kami belum menjadi juara. Jadi kami 100 persen siap untuk pertandingan besok dan Madura dipastikan tidak akan memberi kami juara secara gratis,” sambung Kuipers.

Halaman:
1 2
      
