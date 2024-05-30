Persib Bandung Kena Denda Rp200 Juta, Jelang Mentas di Final Liga 1 2023-2024

PERSIB Bandung kena denda mencapai Rp200 juta oleh Komisi Disiplin PSSI. Hukuman ini harus didapat Persib yang tengah bersiap mentas di laga final Liga 1 2023-2024.

Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan denda itu akibat tingkah laku penonton saat hadir di pertandingan Persib Bandung kontra Madura United pada leg I final Championship Series Liga 1 2023-2024. Laga itu digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 26 Mei 2024.

Berdasarkan surat keputusan Komisi Disiplin PSSI bernomor 227/L1/SK/KD-PSSI/V/2024, dituliskan bahwa penonton kedapatan menyalakan flare dalam jumlah yang banyak. Hal itu trerjadi di tribun utara, barat, timur, hingga selatan.

Tidak hanya itu, dalam surat yang ditandatangani Ketua Komisi Disiplin PSSI, Eko Hendro Prasetyo, itu disebutkan bahwa penonton dengan jumlah yang banyak juga kedapatan masuk ke lapangan permainan. Merujuk pada pasal 70 Ayat 1, Ayat 4 dan Lampiran 1 Nomor 5 jo Pasal 141 Kode Disiplin PSSI Tahun 2023, Persib pun dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp200 juta.