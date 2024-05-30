Kisah Pemain Akademi Atletico Madrid Miroslav Fernando yang Gagal Lolos Seleksi Timnas Indonesia U-16 karena Sakit

KISAH Miroslav Fernando, pemain yang gagal lolos seleksi Timnas Indonesia U-16 akan diulas Okezone. Pemain akademi Atletico Madrid ini gagal lolos seleksi Timnas Indonesia U-16 yang diproyeksikan tampil di Piala AFF U-16 2024 (21 Juni - 4 Juli 2024) bukan karena kalah kualitas, melainkan menderita sakit, tepatnya demam berdarah dengue (DBD).

Alhasil, Miroslav Fernando tak bisa melanjutkan seleksi Timnas Indonesia U-16 di Yogyakarta dan akan bertolak ke Madrid, Spanyol, dalam waktu dekat. Lantas, bagaimana bisa Miroslav Fernando bergabung dengan akademi Atletico Madrid?

(Miroslav Fernando saat berlatih di akademi Atletico Madrid)

Dalam keterangan yang MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (30/5/2024), pesepakbola belia kelahiran 8 Agustus 2008 ini tak hanya bermain sepakbola tetapi juga mengambil pendidikan formal di Spanyol.

Selanjutnya, Miroslav Fernando akan fokus penyembuhan untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Legenda Sepakbola Indonesia Nur Alim yang turut memantau perkembangan seleksi Timnas Indonesia U-16 menyayangkan pelatih Timnas Indonesia U-16 Nova Arianto belum sempat melihat langsung aksi Miroslav Fernando. Nur Alim menilai Miroslav Fernando sebagai pemain yang punya potensi menjanjikan.

"Nalurinya mencetak gol sangat tinggi. Sebagai gelandang serang, ia juga kerap mencetak gol. Asisten pelatih Timnas U-16 Tommy Haryanto juga menyebut dia memiliki visi yang bagus," ucap Nur Alim.

Nur Alim sangat mengenal Miroslav Fernando karena mengikuti perkembangannya sejak usia dini di akademi FU15 FA Bina Sentra. Ia menilai pemain itu akan berkembang pesat jika serius menyerap ilmu selama di Spanyol.