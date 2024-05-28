Cristiano Ronaldo Pecahkan Rekor Gol Terbanyak dalam Satu Musim Liga Arab Saudi

Cristiano Ronaldo mencetak 35 gol dalam satu musim Liga Arab Saudi (Foto: Reuters)

CRISTIANO Ronaldo memecahkran rekor gol terbanyak dalam satu musim Liga Arab Saudi. Dilansir dari laman ESPN, Selasa (28/5/2024), megabintang Al Nassr itu total mencetak 35 gol sepanjang musim ini.

Cristiano Ronaldo pun berada di daftar teratas pencetak gol Liga Arab Saudi 2023-2024. Dia unggul tujuh gol dari pemain Al Hilal, Aleksandar Mitrovic yang berada di urutan kedua dengan koleksi 28 gol.

Al Nassr meraih hasil positif di laga terakhir Liga Arab Saudi 2023-2024. Faris Najd -julukan Al Nassr- menang meyakinkan dengan skor akhir 4-2 atas Al Ittihad.

CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- mencetak brace di laga kali ini. Sementara dua gol Al Nassr lainnya dicetak Abdulrahman Ghareeb dan Meshari Al-Nemer.

Tambahan dua gol Cristiano Ronaldo membuatnya meraih gelar top skorer Liga Arab Saudi musim 2023/2024 dengan koleksi 35 gol. Sebuah catatan yang luar biasa bagi seorang pemain berusia 39 tahun.