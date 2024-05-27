Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Haru Cristiano Ronaldo yang Akui Hafal Membaca Surah Al-Fatihah

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |13:01 WIB
Kisah Haru Cristiano Ronaldo yang Akui Hafal Membaca Surah Al-Fatihah
Megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo (Foto: Instagram/Al Nassr)
A
A
A

KISAH Haru Cristiano Ronaldo yang akui hafal membaca surah Al Fatihah menarik untuk diulas. Sebab, salah satu pesepakbola top dunia itu merupakan penganut agama kristen yang taat. Akan tetapi, ia juga menyukai bacaan Al Quran.

Mantan pemain asal Jerman, Mesut Ozil adalah penyebabnya. Seperti diketahui, Ozil adalah seorang muslim yang taat. Tidak peduli dimanapun ia berada, eks pemain Arsenal itu selalu menunaikan ibadahnya dengan baik.

Termasuk saat masih berseragam Real Madrid, Mesut Ozil selalu menunaikan berbagai ibadah yang wajib dan sunnah. Ia juga rutin membaca Al Quran di sela-sela kesibukannya sebagai seorang pemain kelas dunia.

Cristiano Ronaldo yang merupakan rekan satu tim Ozil rupanya kerap mendengar temannya membaca kitab suci umat islam itu. Pemain berkebangsaan Portugal itu pun mengaku senang untuk mendengar lantunan tilawah yang dilafalkan oleh rekannya itu.

“Banyak yang tidak percaya kalau saya mengagumi Al-Quran, tapi memang begitulah kenyataannya, setiap Ozil membaca Al-Quran, saya selalu merasa damai, dan hati saya menjadi sejuk,” kata Cristiano Ronaldo dilansir dari Nairaland, Senn (27/05/2024).

Bukan hanya senang mendengar temannya membaca Al Quran, Ronaldo bahkan ikut mempelajarinya sedikit demi sedikit. Bahkan, peraih lima trofi Ballon d’Or itu mengaku jika dirinya telah hafal surah Al Fatihah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/51/3152465/diogo_jota_dan_cristiano_ronaldo-UCRh_large.jpg
Cristiano Ronaldo Tak Percaya Diogo Jota Meninggal Dunia: Kami Semua Akan Merindukanmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/51/3063908/kisah-maria-dolores-aveiro-ibunda-cristiano-ronaldo-yang-dituduh-pakai-ilmu-hitam-untuk-pisahkan-georgina-rodriguez-dengan-cr7-IyT1nQNhGH.jpg
Kisah Maria Dolores Aveiro, Ibunda Cristiano Ronaldo yang Dituduh Pakai Ilmu Hitam untuk Pisahkan Georgina Rodriguez dengan CR7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/51/3061950/pernah-dibuang-cristiano-ronaldo-ternyata-masih-cinta-manchester-united-P1mmMo76TW.jpg
Pernah Dibuang, Cristiano Ronaldo Ternyata Masih Cinta Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/337/3056637/cristiano_ronaldo-ejHt_large.jpg
Ronaldo Top Skor Liga Champions, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/06/11/1652323/ketum-ffi-yakin-timnas-futsal-indonesia-dapat-runtuhkan-dominasi-emas-thailand-di-sea-games-2025-qvv.jpg
Ketum FFI Yakin Timnas Futsal Indonesia dapat Runtuhkan Dominasi Emas Thailand di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/soekarno_cup_ii.jpg
Soekarno Cup II 2025 Usung Misi Besar: Cetak Pesepak Bola Top Nasional 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement