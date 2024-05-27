Kisah Haru Cristiano Ronaldo yang Akui Hafal Membaca Surah Al-Fatihah

KISAH Haru Cristiano Ronaldo yang akui hafal membaca surah Al Fatihah menarik untuk diulas. Sebab, salah satu pesepakbola top dunia itu merupakan penganut agama kristen yang taat. Akan tetapi, ia juga menyukai bacaan Al Quran.

Mantan pemain asal Jerman, Mesut Ozil adalah penyebabnya. Seperti diketahui, Ozil adalah seorang muslim yang taat. Tidak peduli dimanapun ia berada, eks pemain Arsenal itu selalu menunaikan ibadahnya dengan baik.

Termasuk saat masih berseragam Real Madrid, Mesut Ozil selalu menunaikan berbagai ibadah yang wajib dan sunnah. Ia juga rutin membaca Al Quran di sela-sela kesibukannya sebagai seorang pemain kelas dunia.

Cristiano Ronaldo yang merupakan rekan satu tim Ozil rupanya kerap mendengar temannya membaca kitab suci umat islam itu. Pemain berkebangsaan Portugal itu pun mengaku senang untuk mendengar lantunan tilawah yang dilafalkan oleh rekannya itu.

“Banyak yang tidak percaya kalau saya mengagumi Al-Quran, tapi memang begitulah kenyataannya, setiap Ozil membaca Al-Quran, saya selalu merasa damai, dan hati saya menjadi sejuk,” kata Cristiano Ronaldo dilansir dari Nairaland, Senn (27/05/2024).

Bukan hanya senang mendengar temannya membaca Al Quran, Ronaldo bahkan ikut mempelajarinya sedikit demi sedikit. Bahkan, peraih lima trofi Ballon d’Or itu mengaku jika dirinya telah hafal surah Al Fatihah.