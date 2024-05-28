Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Masuk Radar Napoli, Gian Piero Gasperini Tegaskan Tetap Latih Atalanta

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |01:07 WIB
Masuk Radar Napoli, Gian Piero Gasperini Tegaskan Tetap Latih Atalanta
Gian Piero Gasprini tegaskan akan tetap melatih Atalanta (Foto: Reuters)
A
A
A

GIAN Piero Gasperini dikabarkan masuk radar sebagai pelatih baru Napoli. Menanggapi rumor tersebut, sang pelatih menegaskan dirinya akan tetap menangani Atalanta musim depan.

Gian Piero Gasperini berhasil mencuri perhatian setelah mengantar Atalanta menjuarai Liga Eropa 2023-2024. Hebatnya, La Dea asuhan Gasperini mampu menumbangkan Bayer Leverkusen 3-0 di final kompetisi tersebut.

Diketahui, Werkself -julukan Bayer Leverkusen- sedang kuat-kuatnya setelah tak terkalahkan di Liga Jerman 2023-2024. Namun, Atalanta menghentikan catatan mengerikan itu dan menjuarai Liga Eropa untuk kali pertama.

Kesuksesan Atalanta tidak lepas dari tangan dingin Gasperini. Selain menjuarai Liga Eropa, pelatih berusia 66 tahun itu juga sukses membawa Atalanta mengamankan tempat di Liga Champions musim depan.

Berbagai spekulasi muncul setelah Gasperini sukses bersama La Dea. Salah satunya adalah Napoli yang sering dikaitkan berminat dengan pelatih asli Italia itu. Klub berjuluk Partenopei itu memang sempat menaruh minat pada Gasperini.

“Napoli akan menentukan pilihannya, saya terikat dengan Atalanta dan akan terus seperti itu. Saya yakin Napoli akan membangun tim yang hebat di masa depan, terutama karena mereka memiliki fondasi yang kuat,” kata Gasperini beberapa waktu lalu, dikutip dari Football Italia, Senin (27/5/2024).

Halaman:
1 2
      
