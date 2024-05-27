Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Suwon FC Komentari Kartu Merah Pratama Arhan di Laga Debut

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |12:11 WIB
Pelatih Suwon FC Komentari Kartu Merah Pratama Arhan di Laga Debut
Pratama Arhan mendapat kartu merah di laga debut bersama Suwon FC (Foto: Instagram/SuwonFC)
DEBUT Pratama Arhan di Suwon FC ternoda kartu merah langsung. Pelatih Suwon FC, Kim Eun-joong tidak menyalahkan Arhan atas kejadian tersebut, dan legawa timnya menelan kekalahan.

Suwon FC dikalahkan Jeju United 0-1 dalam lanjutan Liga 1 Korea Selatan 2024. Pertandingan itu berlangsung di Jeju World Cup Stadium, Seogwipo, Korea Selatan pada Minggu (26/5/2024) kemarin.

Dalam laga tersebut, Jeju berhasil mencetak gol kemenangan melalui Seon Ji-su (12’). Sementara, Suwon FC yang berupaya keras untuk menyamakan kedudukan harus puas bermain dengan 10 orang sejak menit ke-76.

Ya, Pratama Arhan yang baru masuk menggantikan Jeong Dong-ho pada menit ke-73 harus terkena kartu merah langsung. Arhan dianggap melakukan pelanggaran keras usai menginjak kaki Rim Chang Woo.

Debut mantan pemain PSIS Semarang itupun ternoda. Meski begitu, Kim tidak mempermasalahkan kartu merah Arhan. Kim berharap, insiden ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk pemain berusia 22 tahun itu.

“Dia (Pratama Arhan) berusaha bekerja keras dan secara tidak sengaja dikeluarkan (wasit),” ujar Kim dilansir dari Naver, Senin (27/5/2024).

Halaman:
1 2
      
