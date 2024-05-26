Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Detik-Detik Pratama Arhan Kena Kartu Merah di Laga Debut Bareng Suwon FC

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |20:07 WIB
Detik-Detik Pratama Arhan Kena Kartu Merah di Laga Debut Bareng Suwon FC
Pratama Arhan kena kartu merah di laga Jeju United vs Suwon FC. (Foto: Instagram/@suwonfc)
DETIK-detik Pratama Arhan terkena kartu merah di laga debut bareng Suwon FC akan diulas Okezone. Setelah menunggu selama 14 pekan, Pratama Arhan akhirnya merasakan debut bersama sang tim, Suwon FC, di Liga 1 Korea Selatan 2024.

Dalam laga yang digelar sore hingga malam tadi, Suwon FC bertandang ke markas Jeju United. Meski tidak dimainkan sebagai starter, tanda-tanda Pratama Arhan akan bermain sebenarnya sudah terlihat.

Pratama Arhan menjalani debut bersama Suwon FC

(Pratama Arhan menjalani debut bersama Suwon FC)

Hal itu terlihat dalam flyer yang menunjukan susunan pemain Suwon FC kontra Jeju United. Meski tidak muncul di barisan starting XI, foto pesepakbola 22 tahun itu tampak dalam flyer yang ditampilkan Suwon FC.

Benar saja, suami dari Azizah Salsha itu dimainkan pelatih Suwon FC, Kim Eun-joong, di menit 73. Ia masuk menggantikan Jeong Dong-ho.

Namun, baru berada di lapangan selama tiga menit, eks pemain Tokyo Verdy ini langsung diusir wasit yang memimpin laga, Kim Woo-sung. Pratama Arhan diusir wasit karena dinilai menginjak kaki pekan lawan.

Momen Pratama Arhan menginjak kaki pemain lawan. (Foto: Instagram/@nusantara.ballers)

(Momen Pratama Arhan (jersey putih) menginjak kaki kiri pemain lawan. (Foto: Instagram/@nusantara.ballers)

Sebelum mengeluarkan kartu merah kepada Pratama Arhan, Wasit Kim Woo-sung Terlebih dulu mengecek Video Assistant Referee (VAR). Singkat kata, Pratama Arhan pun dikartumerahkan wasit.

Halaman:
1 2
      
