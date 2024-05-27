Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Melempem di Laga Terakhir Bersama PSG, Kylian Mbappe Diragukan Jadi Andalan Timnas Prancis di Euro 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |11:06 WIB
Melempem di Laga Terakhir Bersama PSG, Kylian Mbappe Diragukan Jadi Andalan Timnas Prancis di Euro 2024
Kylian Mbappe masih akan jadi andalan Timnas Prancis di Euro 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

KABAR kurang sedap datang dari Timnas Prancis jelang Euro 2024. Bintang mereka, Kylian Mbappe dikabarkan sedang tidak dalam kondisi baik jelang tampil di turnamen antar negara Eropa tersebut.

Pendapat itu disampaikan salah satu jurnalis asal Prancis, Daniel Riolo. Ia melihat Mbappe tidak dalam performa terbaik di laga terakhir bersama PSG pada final Piala Liga Prancis 2023-2024 kontra Olympic Lyon.

Les Parisiens berhasil merebut titel juara usai menang 2-1 atas lawan mereka. Namun, Mbappe yang tampil sebagai starter terlihat tidak bermain dengan maksimal.

“Itu adalah pertandingan terakhir Mbappe dan tidak sukses, itu seperti pertandingan terakhirnya. Suasana hatinya sedang tidak baik. Kehidupan baru akan terbuka baginya, dengan Euro," ujar Daniel Riolo dilansir dari laman Goal International.

"Mbappe selama beberapa pekan ini bukanlah Mbappe yang mampu membawa tim Prancis melangkah jauh. Akankah persiapan ajaib (bos Prancis) [Didier] Deschamps berhasil padanya? Tapi dia tidak punya kekuatan, dia jelas tidak punya kekuatan," lanjutnya

"Dia punya banyak niat baik, saya bahkan menemukan dia memiliki niat yang lebih baik dari biasanya dalam sikap tetapi dia punya tidak ada jus. Dia melewati final secara anonim," ujarnya lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/46/3187661//kylian_mbappe_bintang_kemenangan_3_0_real_madrid_atas_athletic_bilbao_di_liga_spanyol_2025_2026-pGH8_large.jpg
Cetak 2 Gol saat Real Madrid Menang 3-0 atas Athletic Bilbao, Kylian Mbappe Banjir Pujian dari Xabi Alonso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181305//berikut_lima_pesepakbola_bintang_dunia_dengan_gaji_termahal_2025-wpWE_large.jpeg
5 Pesepakbola Bintang Dunia dengan Gaji Termahal 2025, Nomor 1 Tembus Rp4,6 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/46/3179459//kylian_mbappe_saat_bela_real_madrid-m2JZ_large.jpg
Hasil Real Madrid vs Barcelona: Kylian Mbappe Cetak Gol, Los Blancos Unggul 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/46/3177859//kylian_mbappe_bantu_real_madrid_kembali_naik_ke_puncak_klasemen_liga_spanyol_2025_2026-k60E_large.jpg
Bungkam Getafe 1-0, Real Madrid Geser Barcelona dari Puncak Klasemen Liga Spanyol 2025-2026!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/06/51/1652387/cabor-piring-terbang-perdana-masuk-sea-games-indonesia-siap-ukir-prestasi-xhb.jpg
Cabor Piring Terbang Perdana Masuk SEA Games, Indonesia Siap Ukir Prestasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/timnas_indonesia_u_22_vs_filipina.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 Vs Filipina di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement