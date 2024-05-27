Melempem di Laga Terakhir Bersama PSG, Kylian Mbappe Diragukan Jadi Andalan Timnas Prancis di Euro 2024

KABAR kurang sedap datang dari Timnas Prancis jelang Euro 2024. Bintang mereka, Kylian Mbappe dikabarkan sedang tidak dalam kondisi baik jelang tampil di turnamen antar negara Eropa tersebut.

Pendapat itu disampaikan salah satu jurnalis asal Prancis, Daniel Riolo. Ia melihat Mbappe tidak dalam performa terbaik di laga terakhir bersama PSG pada final Piala Liga Prancis 2023-2024 kontra Olympic Lyon.

Les Parisiens berhasil merebut titel juara usai menang 2-1 atas lawan mereka. Namun, Mbappe yang tampil sebagai starter terlihat tidak bermain dengan maksimal.

“Itu adalah pertandingan terakhir Mbappe dan tidak sukses, itu seperti pertandingan terakhirnya. Suasana hatinya sedang tidak baik. Kehidupan baru akan terbuka baginya, dengan Euro," ujar Daniel Riolo dilansir dari laman Goal International.

"Mbappe selama beberapa pekan ini bukanlah Mbappe yang mampu membawa tim Prancis melangkah jauh. Akankah persiapan ajaib (bos Prancis) [Didier] Deschamps berhasil padanya? Tapi dia tidak punya kekuatan, dia jelas tidak punya kekuatan," lanjutnya

"Dia punya banyak niat baik, saya bahkan menemukan dia memiliki niat yang lebih baik dari biasanya dalam sikap tetapi dia punya tidak ada jus. Dia melewati final secara anonim," ujarnya lagi.