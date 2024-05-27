Hati-Hati Timnas Indonesia, Pelatih Anyar Timnas Vietnam Punya Ambisi Besar Revans dari Skuad Garuda di Piala AFF 2024

HANOI – Pelatih anyar Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, punya ambisi besar di Piala AFF 2024. Dia bertekad untuk revans dari skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- saat bertemu di ajang Piala AFF 2024.

Diketahui, Vietnam akan bersua dengan Indonesia dalam fase grup Piala AFF 2024. Tergabung di Grup B, kedua tim juga bakal bertanding melawan Filipina, Myanmar, dan Laos.

Di atas kertas, Tim Merah-Putih jelas menjadi lawan terberat The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam. Mereka pun dibayangi rekor buruk kontra tim asuhan Shin Tae-yong itu di mana mereka menelan tiga kekalahan beruntun dalam tiga pertemuan terakhir kedua tim.

Ya, ketika masih di bawah arahan pelatih Philippe Troussier, Vietnam tumbang 0-1 dari Indonesia di fase grup Piala Asia 2023. Setelah itu, mereka kalah dua kali berturut-turut dari Witan Sulaeman dkk dalam pertandingan lanjutan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan skor 0-1 di Jakarta dan kemudian 0-3 di Hanoi.

Rentetan hasil buruk itu pun berujung dengan dipecatnya Troussier. Kini, Kim Sang-sik, yang baru ditunjuk sejak awal Mei 2024, bertekad untuk membalas kekalahan beruntun dari Indonesia tersebut di Piala AFF 2024.

“Kalau saya mempersiapkan diri dengan baik mulai sekarang, saya rasa kami pasti bisa bermain bagus melawan Indonesia,” kata Kim Sang-sik, dilansir dari VN Express, Senin (27/5/2024).