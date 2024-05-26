Calvin Verdonk Diragukan Tampil di Laga Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Ini Alasannya!

CALVIN Verdonk diragukan tampil di laga Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Alasannya pun terungkap.

Nama Calvin Verdonk diketahui turut masuk daftar pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Dia menjalani proses naturalisasi bersama pemain keturunan lainnya, yakni jens Ravens.

Proses naturalisasi Calvin Verdonk pun diharapkan bisa berjalan lancar. Dengan begitu, dia bisa melakukan pengambilan sumpah dilakukan sesegera mungkin, mengingat dibutuhkan waktu untuk proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI.

Jika berjalan lancar, Calvin Verdonk tentu saja diharapkan bisa turut membela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada bulan depan, skuad Garuda akan melakoni dua laga terakhir Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024).