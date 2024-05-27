Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Empoli vs AS Roma di Liga Italia 2023-2024: Giallorossi Tutup Musim dengan Kekalahan 1-2

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |04:25 WIB
Hasil Empoli vs AS Roma di Liga Italia 2023-2024: Giallorossi Tutup Musim dengan Kekalahan 1-2
Laga Empoli vs AS Roma di Liga Italia 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Empoli vs AS Roma di Liga Italia 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Giallorossi -julukan AS Roma- harus menutup musim di pekan ke-38 alias terakhir Liga Italia 2023-2024 dengan kekalahan 1-2.

Duel seru tersaji dalam pertemuan Empoli vs AS Roma yang digelar di Stadio Carlo Castellani, Senin (27/5/2024) dini hari WIB. Gol semata wayang AS Roma dicetak oleh Houssem Aouar pada menit ke-45+1.

Empoli vs AS Roma

Dengan hasil ini, AS Roma menduduki posisi keenam di klasemen sementara Liga Italia 2023-2024. Mereka total meraih 63 poin dari 38 laga yang telah dilakoni.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Empoli yang tampil di hadapan publiknya sendiri bisa tampil ciamik. Mereka bahkan membuka keunggulan lebih dahulu atas AS Roma.

Pada menit ke-13, Empoli membuka keunggulan lewat aksi Matteo Cancellieri. Dia berhasil menyambut umpan dari Gyasi.

Tertinggal, AS Roma langsung tancap gas berusaha mengejar. Setelah sederet peluang gagal berbuah manis, mereka akhirnya bisa menyamakan kedudukan di masa injury time.

Tepatnya, pada menit ke-45+1, aksi Houssem Aouar menjebol gawang tuan rumah. Dia berhasil memanfaatkan umpan dari Angelino. Skor 1-1 pun bertahan hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
