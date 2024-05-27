Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Beri Kode Keras, Stefano Pioli Bakal Hijrah ke Liga Inggris Usai Cabut dari AC Milan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |01:12 WIB
Beri Kode Keras, Stefano Pioli Bakal Hijrah ke Liga Inggris Usai Cabut dari AC Milan
Stefano Pioli kala mendampingi AC Milan berlaga. (Foto: AC Milan)
A
A
A

STEFANO Pioli angkat bicara soal masa depannya usai meninggalkan kursi pelatih AC Milan. Dia memberi kode keras bakal melanjutkan karier kepelatihannya ke Liga Inggris atau luar Liga Italia. Sebab, dia mengatakan saat ini dirinya sedang belajar bahasa Inggris.

Pioli melakoni laga terakhirnya sebagai pelatih AC Milan pada Minggu 26 Mei 2024 dini hari WIB di San Siro. Dalam pertandingan pekan ke-38 Liga Italia 2023-2024 itu, timnya ditahan imbang 3-3 oleh Salernitana.

Stefano Pioli

Pelatih asal Italia itu sebenarnya masih terikat kontrak hingga Juni 2025 oleh Rossoneri -julukan Milan. Namun, pada pekan ini, pihak klub menyatakan bahwa mereka punya rencana lain sehingga akan memutuskan kontraknya dengan Pioli melalui persetujuan bersama.

Pioli pun mengucapkan selamat tinggal kepada para pemain dan fans Milan di San Siro setelah laga kontra Salernitana. Pada musim terakhirnya, pelatih berusia 58 tahun itu membantu Rafael Leao dan kolega finis di peringkat dua Liga Italia 2023-2024.

“Saya merasakan emosi berkat fans kami yang tidak sering terjadi dalam karier seorang pelatih. Mereka memenuhi hati saya dengan sukacita dan kepuasan. Saya hanya bisa bangga dengan apa yang kami lakukan bersama, untuk selamanya tercatat dalam buku sejarah klub bergengsi ini,” kata Pioli, dilansir dari Football Italia, Senin (27/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651817/pilih-atlet-terbaik-ke-sea-games-2025-tim-review-optimististis-kontingen-penuhi-target-medali-rfu.webp
Pilih Atlet Terbaik ke SEA Games 2025, Tim Review Optimististis Kontingen Penuhi Target Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/menpora_erick_thohir_foto_kemenpora.jpg
ISS 2025 Gerakkan Solidaritas Nasional untuk Korban Bencana Sumatera: Industri Olahraga Turun Tangan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement