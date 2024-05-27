Beri Kode Keras, Stefano Pioli Bakal Hijrah ke Liga Inggris Usai Cabut dari AC Milan

STEFANO Pioli angkat bicara soal masa depannya usai meninggalkan kursi pelatih AC Milan. Dia memberi kode keras bakal melanjutkan karier kepelatihannya ke Liga Inggris atau luar Liga Italia. Sebab, dia mengatakan saat ini dirinya sedang belajar bahasa Inggris.

Pioli melakoni laga terakhirnya sebagai pelatih AC Milan pada Minggu 26 Mei 2024 dini hari WIB di San Siro. Dalam pertandingan pekan ke-38 Liga Italia 2023-2024 itu, timnya ditahan imbang 3-3 oleh Salernitana.

Pelatih asal Italia itu sebenarnya masih terikat kontrak hingga Juni 2025 oleh Rossoneri -julukan Milan. Namun, pada pekan ini, pihak klub menyatakan bahwa mereka punya rencana lain sehingga akan memutuskan kontraknya dengan Pioli melalui persetujuan bersama.

Pioli pun mengucapkan selamat tinggal kepada para pemain dan fans Milan di San Siro setelah laga kontra Salernitana. Pada musim terakhirnya, pelatih berusia 58 tahun itu membantu Rafael Leao dan kolega finis di peringkat dua Liga Italia 2023-2024.

“Saya merasakan emosi berkat fans kami yang tidak sering terjadi dalam karier seorang pelatih. Mereka memenuhi hati saya dengan sukacita dan kepuasan. Saya hanya bisa bangga dengan apa yang kami lakukan bersama, untuk selamanya tercatat dalam buku sejarah klub bergengsi ini,” kata Pioli, dilansir dari Football Italia, Senin (27/5/2024).