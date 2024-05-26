Media Vietnam Prediksi Timnas Indonesia Bakal Melaju Mulus ke Final Piala AFF 2024 Berkat Hasil Undian Menguntungkan

MEDIA asal Vietnam, Soha, memprediksikan Timnas Indonesia bakal melaju mulus ke final Piala AFF 2024. Sebab media Vietnam itu menilai langkah Garuda ke final akan semakin mudah lantaran terhindar dari Thailand di fase grup.

Ya, Soha merasa hasil undian Piala AFF 2024 telah menguntungkan Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, pasukan Shin Tae-yong tergabung di Grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos.

Di atas kertas Timnas Indonesia memang unggul atas Myanmar, Laos, dan Filipina. Sementara Vietnam menjadi satu-satunya lawan terkuat Garuda di Grup B Piala AFF 2024 tersebut.

Kendati demikian, Soha justru menilai Vietnam bisa diatasi oleh Timnas Indonesia seperti di tiga pertemuan terakhir kedua tim. Benar, Soha sendiri memprediksi Timnas Vietnam justru akan kalah dari Timnas Indonesia di Piala AFF 2024.

Hal itu tak terlepas dari hasil pertemuan di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di mana Vietnam selalu menelan kekalahan. Jika skenario itu terwujud, maka Timnas Indonesia berkesempatan lolos ke semifinal Piala AFF 2024 dengan status juara Grup B.

Status itu kembali akan menguntungkan Timnas Indonesia karena di sisi lain Grup A pun diprediksi akan dikuasai Thailand. Jadi, Timnas Indonesia yang merupakan juara Grup B akan melawan runner-up Grup A.