Media Vietnam Soroti Kekuatan Baru di Piala AFF 2024 yang Bisa Jadi Ancaman untuk Timnas Indonesia

MEDIA asal Vietnam, Soha menyoroti kekuatan baru yang akan hadir di Piala AFF 2024. Meda Vietnam itu bahkan menilai kekuatan baru tersebut bisa menjadi ancaman untuk Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong.

Kekuatan baru yang dimaksud Soha adalah Timnas Filipina. Sebab Soha mengetahui Federasi Sepakbola Filipina (PFF) telah mengikuti jejak Timnas Indonesia, yakni menggunakan kekuatan pemain naturalisasi.

“Langkah yang sama telah diambil Filipina dengan melakukan proses naturalisasi pemain muda asal Eropa dan Amerika. Jadi, ada kemungkinan Filipina akan menjadi kekuatan baru di Piala AFF 2024,” bunyi keterangan Soha, dikutip Minggu (26/5/2024).

Ya, Timnas Filipina tengah gencar mrekrut sejumlah pemain keturunan mereka. Cara itu bisa dikatakan sama seperti yang sedang dilakukan PSSI agar memperkuat Timnas Indonesia.

Beberapa nama besar pun ternyata bisa saja memperkuat Filipina pada Piala AFF 2024 mendatang. Sebut saja sepertio Raphael Obermain yang kini bermain di Liga Jerman bersama SC Paderborn 07.

Lalu ada juga Johannes Selven, Dylan Demuynck, Adrian Ugelvic, Bjorn Martin, hingga Josep Baacay. Bila nama-nama di atas benar bermain untuk Timnas Filipina di Piala AFF 2024 mendatang, Soha meyakinan Timnas Indonesia bisa terancam.