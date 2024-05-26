Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Lyon vs PSG di Final Piala Prancis 2023-2024: Les Parisiens Jadi Kampiun Usai Menang Tipis 2-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |04:37 WIB
Hasil Lyon vs PSG di Final Piala Prancis 2023-2024: Les Parisiens Jadi Kampiun Usai Menang Tipis 2-1!
PSG juara Piala Prancis 2023-2024. (Foto: PSG)
A
A
A

HASIL Lyon vs PSG di final Piala Prancis 2023-2024 sudah diketahui. Paris Saint-Germain (PSG) sukses keluar sebagai juara usai menang tipis 2-1.

Duel seru Lyon vs PSG digelar di Stadion Pierre-Mauroy, Minggu (26/5/2024) dini hari WIB. Gol PSG dalam laga final ini dicetak oleh Ousmane Dembele pada menit ke-22 dan juga Fabian Ruiz pada menit ke-34.

PSG juara Piala Prancis 2023-2024

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSG memulai laga dengan apik. Mereka sudah tampil menekan sejak awal demi membuka keunggulan lebih dahulu.

Sejumlah peluang emas pun didapat PSG. Salah Satunya lewat aksi Warren Zaire-Emery, tetapi sayang kiper Lyon, Lucas Perri, bekerja apik hingga terus melakukan penyelamatan.

Setelah sejumlah peluang gagal dimanfaatkan dengan baik, PSG akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-22. Ialah Dembele yang mencatatkan namanya di papan skor usai dirinya berhasil menyambut dengan baik bola umpan dari Nuno Mendes dengan sundulannya.

PSG pun berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-34. Kali ini, Fabian Ruiz yang juga mencetak gol lewat tendangannya. Skor ini bertahan hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3187953/calvin_verdonk-ZUQd_large.jpg
Update Kondisi Cedera Bintang Timnas Indonesia Calvin Verdonk, Main di Laga Lille vs Marseille?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187312/berikut_tiga_pemain_top_dunia_hasil_didikan_calon_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman-LAh4_large.jpg
3 Pemain Top Dunia Hasil Didikan Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Nomor 1 Juara Liga Champions!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187089/shin_tae_yong_bantah_pernah_menampar_pemain_ulsan_hd_shintaeyong7777-lSzJ_large.jpg
Shin Tae-yong Siap Pensiun sebagai Pelatih jika Terbukti Tampar Pemain Ulsan HD Jung Seung-hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187003/sandy_walsh-5tBz_large.jpg
Statistik Gila Sandy Walsh saat Bantu Buriram United Menang 2-0 atas Ratchaburi FC: Beri Assist Indah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/51/1651977/kontingen-bulu-tangkis-indonesia-terbang-ke-thailand-siap-tempur-di-sea-games-2025-vzs.webp
Kontingen Bulu Tangkis Indonesia Terbang ke Thailand: Siap Tempur di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/08/25/hoang_anh_tuan_pelatih_vietnam_u_23.jpg
Pelatih Vietnam Blak-blakan Sebut Timnas Indonesia U-22 Lebih Menakutkan dari Thailand di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement