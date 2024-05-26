Hasil Lyon vs PSG di Final Piala Prancis 2023-2024: Les Parisiens Jadi Kampiun Usai Menang Tipis 2-1!

HASIL Lyon vs PSG di final Piala Prancis 2023-2024 sudah diketahui. Paris Saint-Germain (PSG) sukses keluar sebagai juara usai menang tipis 2-1.

Duel seru Lyon vs PSG digelar di Stadion Pierre-Mauroy, Minggu (26/5/2024) dini hari WIB. Gol PSG dalam laga final ini dicetak oleh Ousmane Dembele pada menit ke-22 dan juga Fabian Ruiz pada menit ke-34.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSG memulai laga dengan apik. Mereka sudah tampil menekan sejak awal demi membuka keunggulan lebih dahulu.

Sejumlah peluang emas pun didapat PSG. Salah Satunya lewat aksi Warren Zaire-Emery, tetapi sayang kiper Lyon, Lucas Perri, bekerja apik hingga terus melakukan penyelamatan.

Setelah sejumlah peluang gagal dimanfaatkan dengan baik, PSG akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-22. Ialah Dembele yang mencatatkan namanya di papan skor usai dirinya berhasil menyambut dengan baik bola umpan dari Nuno Mendes dengan sundulannya.

PSG pun berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-34. Kali ini, Fabian Ruiz yang juga mencetak gol lewat tendangannya. Skor ini bertahan hingga akhir babak pertama.