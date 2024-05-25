Timnas Indonesia U-20 Tidak Didampingi Staf Pelatih Como 1907 di Italia, Indra Sjafri Bilang Begini

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, menyatakan timnya tidak akan mendapatkan pendampingan dari tim pelatih Como 1907 selama berada di Italia. Namun, tim itu hanya diberikan fasilitas pemusatan latihan (TC).

Indra mengatakan sejak awal tidak ada rencana Timnas Indonesia U-20 akan didampingi tim pelatih Como. I Lariani memang dimiliki pengusaha asal Indonesia, Hartono Bersaudara, yaitu Michael Bambang dan Robert Budi Hartono.

"Oh enggak (ada pendampingan)," kata Indra di Jakarta, dikutip Sabtu (25/5/2024).

Pelatih berusia 61 tahun itu mengatakan Timnas Indonesia U-20 akan memaksimalkan fasilitas latihan yang diberikan. Hal itu agar timnya mengalami peningkatan selama TC yang akan dilakukan.

"Kami hanya dikasih fasilitas, ya bukan ada kepelatihan dari Como. Kami diberikan fasilitas lapangan, untuk berlatih di sana," kata Indra.