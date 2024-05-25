Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Unggul FC Menang 4-2 atas Moncongbulo

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |13:51 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Unggul FC Menang 4-2 atas Moncongbulo
Unggul FC menang 4-2 atas Moncongbulo FC di Liga Futsal Profesional 2023-2024 (Foto: Instagram/federasifutsal)
A
A
A

UNGGUL FC meraih poin penuh Moncongbulo FC. Kedua tim saling berhadapan pada pertandingan lanjutan pekan ke-12 Liga Futsal Profesional Indonesia 2023-2024.

Pertandingan antara kedua tim berlangsung di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, Sabtu (25/05/2024). Unggul FC menang meyakinkan dengan skor akhir 4-2.

Babak Pertama

Babak pertama pertandingan, Unggul FC langsung mengambil inisiatif serangan, namun beberapa peluang yang tercipta belum berbuah gol. Sempat terjadi jual beli serangan dari kedua tim di menit awal ini.

Di menit 4' Andres Josue Teran akhirnya membuka kran gol bagi Unggul FC lewat skema umpan tendangan bebas. Menciptakan satu gol, tak membuat Andreas puas, semenit berselang, ia hampir menggandakan keunggulan.

Di menit 8' Unggul FC memiliki kesempatan untuk menambah gol. Sayangnya, pemain nomor punggung 9 Oscar Daniel Fernandez gagal memanfaatkan peluang emas setelah berhasil melewati kiper lawan.

Unggul FC baru bisa menambah gol di menit 16', tendangan keras Andreas Dwi Persada Putra tak mampu ditepis kiper Moncongbulo FC, Maulana Yusuf. Skor berubah 2-0.

Sementara, Moncongbulo baru bisa memperkecil ketertinggalannya di menit 18'. Pemain nomor punggung 15, Nandi Sumawijaya. Skor pun berubah 2-1.

Dua menit sebelum laga usai, Oscar Fernandes hampir menambah gol untuk Unggul FC. Namun, cutikan dari sisi gawang lawan masih membentur mistar gawang. Hingga turun minum, keunggulan masih untuk Unggul FC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044413/liga-futsal-profesional-2023-2024-berakhir-ffi-ungkap-ada-tim-yang-alami-masalah-keuangan-9uNfPZ0HfI.jpg
Liga Futsal Profesional 2023-2024 Berakhir, FFI Ungkap Ada Tim yang Alami Masalah Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044227/federasi-futsal-indonesia-sebut-persaingan-liga-futsal-profesional-2023-2024-lebih-ketat-ketimbang-sebelumnya-reYMVjM00G.jpg
Federasi Futsal Indonesia Sebut Persaingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 Lebih Ketat ketimbang Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044093/hasil-liga-futsal-profesional-2023-2024-sempat-kelelahan-cosmo-jne-menang-telak-5-1-atas-halus-fc-WdKvmZ1qIE.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sempat Kelelahan, Cosmo JNE Menang Telak 5-1 atas Halus FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044031/hasil-liga-futsal-profesional-2024-turunkan-pemain-pelapis-bintang-timur-surabaya-masih-terlalu-tangguh-untuk-kinantan-fc-WjpaCGHiHm.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Turunkan Pemain Pelapis, Bintang Timur Surabaya Masih Terlalu Tangguh untuk Kinantan FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651189/kemenpora-siap-salurkan-bantuan-ke-korban-bencana-banjir-sumatera-gvt.webp
Kemenpora Siap Salurkan Bantuan ke Korban Bencana Banjir SumateraÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/striker_inter_milan_lautaro_martinez.jpg
Lautaro Martinez Dihujani Kritik, Javier Zanetti Pasang Badan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement