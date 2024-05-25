Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Unggul FC Menang 4-2 atas Moncongbulo

UNGGUL FC meraih poin penuh Moncongbulo FC. Kedua tim saling berhadapan pada pertandingan lanjutan pekan ke-12 Liga Futsal Profesional Indonesia 2023-2024.

Pertandingan antara kedua tim berlangsung di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, Sabtu (25/05/2024). Unggul FC menang meyakinkan dengan skor akhir 4-2.

Babak Pertama

Babak pertama pertandingan, Unggul FC langsung mengambil inisiatif serangan, namun beberapa peluang yang tercipta belum berbuah gol. Sempat terjadi jual beli serangan dari kedua tim di menit awal ini.

Di menit 4' Andres Josue Teran akhirnya membuka kran gol bagi Unggul FC lewat skema umpan tendangan bebas. Menciptakan satu gol, tak membuat Andreas puas, semenit berselang, ia hampir menggandakan keunggulan.

Di menit 8' Unggul FC memiliki kesempatan untuk menambah gol. Sayangnya, pemain nomor punggung 9 Oscar Daniel Fernandez gagal memanfaatkan peluang emas setelah berhasil melewati kiper lawan.

Unggul FC baru bisa menambah gol di menit 16', tendangan keras Andreas Dwi Persada Putra tak mampu ditepis kiper Moncongbulo FC, Maulana Yusuf. Skor berubah 2-0.

Sementara, Moncongbulo baru bisa memperkecil ketertinggalannya di menit 18'. Pemain nomor punggung 15, Nandi Sumawijaya. Skor pun berubah 2-1.

Dua menit sebelum laga usai, Oscar Fernandes hampir menambah gol untuk Unggul FC. Namun, cutikan dari sisi gawang lawan masih membentur mistar gawang. Hingga turun minum, keunggulan masih untuk Unggul FC.