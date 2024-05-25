Menang Tipis 3-2 atas Netic FC, Kebumen United Angels Belum Terkalahkan di Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024

KEBUMEN United Angels berhasil menang tipis 3-2 atas Netic FC dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Futsal Profesional Putri 2023-2024. Pertandingan ini digelar di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, Sabtu (25/05/2024).

Dengan hasil positif ini, Kebumen United berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkan di musim ini. Seperti apa jalannya pertandingan, berikut rangkumannya.

Babak Pertama

Sejak peluit babak pertama ditiup Kebumen United Angels langsung menekan pertahanan Netic FC. Terbukti, di dua menit awal, sudah ada dua tembakan yang dilesatkan ke arah penjaga gawang Netic.

Bermain impresif, Kebumen United berhasil mencetak gol pertama di menit 4'. Skema umpan silang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pemain nomor punggung 9 Alya Ananda Hendrita.

Masuk di menit 7' Netic FC nyaris menyamakan kedudukan, namun Nopi Ramadhan gagal memanfaatkan kesempatan serangan balik yang dimiliki.

Justru, di menit 9' Kebumen United kembali mencetak gol keduanya. Umpan silang di depan gawang mampu mengecoh kiper Netic FC. Gol itu diciptakan oleh pemain bernomor punggung 14 Nisma Francida Rusdiana.

Tak lama berselang, pemain nomor punggung 8 Kebumen United Suciana Yuliana justru membuat kesalahan di area gawang. Ia salah memberikan umpan yang berhasil dimanfaatkan pemain Netic FC Desi Erika Sari menjadi gol. Skor berubah 2-1.

Beberapa peluang di 10 menit sebelum laga usai, Kebumen United sebetulnya memiliki sejumlah peluang. Namun, hal itu tidak berbuah gol. Hingga turun, keunggulan untuk Kebumen United Angels.