Momen Garang Nathan Tjoe-A-On Tegur Hokky Caraka saat Asyik Karakoean

MOMEN garang Nathan Tjoe-A-On tegur Hokky Caraka saat asyik karaokean sukses mengundang gelak tawa netizen. Sebab, hal ini semakin memperlihatkan jika Nathan seperti preman bagi para pemain Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, Nathan Tjoe-A-On kerap kali tertangkap kamera memarahi para pemain Timnas Indonesia saat bertanding. Contohnya di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 saat skuad garuda berhadapan dengan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno.

Pada laga itu, Nathan terlihat beberapa kali tertangkap kamera memarahi Witan Sulaeman karena kurang sinkronnya permainan di antara keduanya.

Di momen lain, giliran Hokky Caraka yang mendapat omelan dari Nathan Tjoe-A-On. Hal ini terjadi saat keduanya diturunkan bersama oleh Shin Tae-yong di laga terakhir fase grup Piala Asia U23 2024 menghadapi Yordana.

Pada laga tersebut, Hokky beberapa kali mengirimkan umpan yang tanggung kepada Nathan. Hal ini membuat bola tidak bisa sampai ke kaki pemain Swansea City itu dan justru dapat dengan mudah direbut oleh para pemain Yordania. Oleh sebab itu, wajar saja jika Nathan marah kepada Hokky atas penampilannya itu.

Menariknya, garangnya Nathan Tjoe-A-On kepada para pemain Timnas Indonesia rupanya tidak hanya terlihat di atas lapangan. Eks pemain SC Heerenveen itu juga belum lama ini menunjukan sisi garangnya saat Hokky Caraka tengah melakukan live instagram.