Momen Kocak Nathan Tjoe-A-On Minta Hokky Caraka Berhenti Nyanyi saat Karaokean

MOMEN kocak Nathan Tjoe-A-On minta Hokky Caraka berhenti nyanti saat karaokean menarik untuk dibahas. Teguran itu disampaikan Nathan saat Hokky Caraka tengah melakukan siaran langsung di media sosial Instagram.

Nathan Tjoe-A-On memang dikenal sebagai pemain dengan karakter tegas. Dia bahkan tak segan untuk menegur para pemain Timnas Indonesia lain ketika berada di lapangan hijau.

Ternyata bukan hanya di lapangan, Nathan Tjoe-A-On baru-baru ini menegur Hokky Caraka di media sosial Instagram. Saat itu, Hokky Caraka tengah melakukan siaran langsung dengan judul 'Karaoke Keluarga'.

Nathan yang melihat kelakuan rekannya itu langsung meninggalkan komentar. Dia pun bertanya apa yang dilakukan Hokky Caraka.

Tak berselang lama, pemain Swansea City itu menegur rekan setimnya di Timnas Indonesia itu untuk berhenti bernyanyi di siaran langsung tersebut. Meski terkesan galak, tentunya komentar Nathan hanya sebatas candaan saja.