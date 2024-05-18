Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On Satu Tim dengan Eks Gelandang Liverpool di Swansea City pada Musim 2024-2025

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |22:27 WIB
Pemain Timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-On Satu Tim dengan Eks Gelandang Liverpool di Swansea City pada Musim 2024-2025
Nathan Tjoe-A-On akan bermain untuk Swansea City musim depan (Foto: Instagram/Nathan Tjoe-A-On)
NATHAN Tjoe-A-On akan kembali ke Swansea City setelah masa peminjamannya di SC Heerenveen berakhir pada Juni 2024. Artinya, penggawa Timnas Indonesia itu akan meramaikan kompetisi Liga 2 Inggris 2024-2025 mendatang.

Kembali ke Swansea, Nathan akan berada satu tim dengan mantan gelandang Liverpoo, Joe Allen. Pemain kelahiran 22 Desember itu diharapkan bisa tampil maksimal demi mendapat menit bermain banyak bersama The Swans.

Nathan Tjoe-A-On sendiri pertama kali didatangkan ke Swansea City pada 2023 lalu. Dia mendapat tawaran dari Swansea saat masih bermain di Liga Belanda bersama SVB Excelsior.

Sayang, musim debutnya di Swansea tidak berjalan dengan mulus. Nathan pun lebih banyak bermain untuk Swansea U-21 ketimbang tim senior.

Swansea kemudian meminjamkan Nathan Tjoe-A-On ke klub Liga 1 Belanda, SC Heerenveen pada awal 2024. Namun, lagi-lagi Nathan kesulitan mendapat menit bermain.

Dia bahkan hanya tampil sebanyak empat kali bersama SC Heerenveen. Nathan pun dipulangkan SC Heerenveen ke Swansea City per musim panas 2024.

