3 Negara Asia Tenggara yang Tak Senang Lihat Kesuksesan Timnas Indonesia, Nomor 1 Hobi Nyindir!

Capaian Timnas Indonesia belakangan ini bikin tiga negara Asia Tenggara kebakaran jenggot (Foto: PSSI)

BERIKUT tiga negara Asia Tenggara yang tak senang lihat kesuksesan Timnas Indonesia akan dibahas Okezone. Mereka tampak ketar-ketir melihat perkembangan skuad Garuda.

Timnas Indonesia belakangan meningkat pesat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain. Buktinya, anak asuh Shin Tae-yong melaju ke 16 besar Piala Asia 2023 dan menempati empat besar Piala Asia U-23 2024.

Kesuksesan itu tampak membuat negara-negara tetangga gerah. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3. Thailand





Sebetulnya, negara satu ini bukan termasuk yang suka merendahkan Timnas Indonesia. Namun, Ketua Umum FA Thailand (FA), Nualphan Lamsam atau Madam Pang, belum lama ini malah seakan merendahkan pencapaian Garuda.

“Saya tidak yakin (Indonesia mampu melampaui Thailand)," ujar Madam Pang, dikutip dari akun YouTube Harimau Malaya.

2. Malaysia





Negara satu ini bisa dibilang rival sengit Indonesia di kawasan. Penggemar sepakbola dari kedua negara kerap saling mengejek utamanya di media sosial.

Tidak hanya lewat media sosial, media-media Malaysia terkadang juga terkesan merendahkan pencapaian Timnas Indonesia. Apalagi, mereka pernah merebut Piala AFF pada 2010 sementara Indonesia sama sekali belum.