Kisah Cikal Bakal Timnas Indonesia yang Aksinya Dipuji Media Eropa di Piala Dunia 1938

KISAH cikal bakal Timnas Indonesia, Hindia Belanda, yang aksinya dipuji media-media Eropa di Piala Dunia 1938 akan diulas Okezone. Indonesia atau Hindia Belanda tercatat sebagai wakil Asia pertama di Piala Dunia, tepatnya pada 1938.

Saat itu, Hindia Belanda lolos ke Piala Dunia 1938 tanpa memeras keringat di babak Kualifikasi. Hal itu karena Jepang yang seharusnya menjadi lawan mereka di babak Kualifikasi atau tepatnya di Grup 12, memilih mengundurkan diri karena sedang berperang dengan China.

(Timnas Hindia Belanda saat tampil di Piala Dunia 1938. (Foto: FIFA.com)

Alhasil, Hindia Belanda yang berangkat ke Piala Dunia 1938 Prancis. Lantas, kenapa bukan Indonesia yang terdaftar di Piala Dunia 1938 tapi justru Hindia Belanda?

Apakah itu karena Indonesia belum lepas dari penjajahan Belanda? Usut punya usut, itu karena Hindia Belanda terafiliasi dengan NIVU yang merupakan Federasi Sepakbola Hindia Belanda. Saat itu, NIVU lah yang diakui oleh FIFA, bukan PSSI.

Sampai akhirnya Hindia Belanda tampil di Piala Dunia 1938 setelah melewati perjalanan laut selama berbulan-bulan. Lantas, siapa saja personel Timnas Hindia Belanda saat itu?

Timnas Hindia Belanda dihuni sejumlah pemain berdarah Maluku, Tionghoa, Jawa dan Indo-Belanda. Untuk kursi pelatih dipegang juru taktik asal Belanda, Johannes Christoffel van Mastenbroek.