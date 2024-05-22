Penampakan Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Lepas dari Hukuman FIFA pada Juni 2016: Pelan-Pelan Diperbaiki Shin Tae-yong!

PENAMPAKAN ranking FIFA Timnas Indonesia setelah lepas dari hukuman FIFA akan diulas Okezone. PSSI atau Federasi Sepakbola Indonesia pernah mendapat tamparan keras dari FIFA.

Per 30 Mei 2015, FIFA melarang tim nasional maupun klub-klub Indonesia tampil di seluruh kompetisi internasional. Hukuman itu dijatuhkan karena adanya campur tangan pemerintah saat itu, yakni mencoba ikut campur soal kompetisi sepakbola di Tanah Air.

(Pieter Huistra berstatus pelatih Timnas Indonesia ketika PSSI kena banned pada pertengahan 2015)

Selama satu tahun itu, sepakbola Indonesia bak mati suri. Banyak pesepakbola yang harus beralih profesi semisal menjadi pedagang demi bertahan hidup. Di saat bersamaan, ranking FIFA Timnas Indonesia terus merosot.

Ketika hukuman dijatuhkan, Timnas Indonesia menempati peringkat 155 dunia di ranking FIFA Juni 2015. Setahun berselang atau setelah FIFA mencabut hukuman untuk Indonesia, ranking FIFA Timnas Indonesia melorot 32 peringkat dari posisi 155 ke 187 dunia!

Setelah itu, peringkat FIFA Timnas Indonesia sempat menempati peringkat 160an di era Luis Milla, sebelum akhirnya merosot ke posisi 173 di era kepelatihan Simon McMenemy. Per Desember 2019, PSSI menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Pelan-pelan perbaikan sana-sini dibuat Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. Sejumlah prestasi dicetak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia, mulai dari lolos 16 besar Piala Asia 2023 hingga selangkah lagi melaju ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.