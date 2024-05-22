Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Begini Kronologi Lengkap Israel yang Berpotensi Dicoret dari Anggota FIFA

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |20:35 WIB
Begini Kronologi Lengkap Israel yang Berpotensi Dicoret dari Anggota FIFA
FIFA berpeluang coret Israel dari daftar anggota. (Foto: Reuters)
A
A
A

BEGINI kronologi lengkap Timnas Israel yang berpotensi dicoret dari anggota FIFA. Ya, Israel berpotensi dikeluarkan dari FIFA sehingga tak boleh ikut serta dalam kompetisi yang berada di bawah FIFA.

Badan sepak bola dunia (FIFA) menggelar rapat darurat pada Jumat, 17 Mei 2024 lalu untuk membahas pengajuan Federasi sepakbola Palestina (PFA) terkait dengan pemberian hukuman untuk Israel atas penyerangan mereka di Gaza.

Dalam rapat tersebut, Presiden PFA, Jibril Rajoub menyampaikan permohonan kepada seluruh peserta sidang untuk melakukan pemungutan suara untuk menangguhkan Israel dari keanggotaan FIFA. Dengan kata lain, PFA meminta agar Israel tidak bisa ikut serta di semua kompetisi resmi baik kompetisi klub maupun tim nasional.

Dalam permohonan tersebut, Presiden PFA menyebut jika jika federasi sepakbola Israel (IFA) terlibat dalam pelanggaran hukum internasional oleh pemerintah Israel, diskriminasi pada para pemain Arab, dan dimasukkan dalam liga klub-klub yang berada di wilayah Palestina, IFA Menolaknya. Menurutnya, hal-hal tersebut telah melanggar undang-undang FIFA.

Timnas Israel

Permohonan PFA untuk memberikan penangguhan terhadap IFA ini diajukan dua tahun setelah FIFA menjatuhi hukuman pada federasi Rusia setelah negaranya melakukan penyerangan terhadap Ukraina.

Permohonan PFA ini sejatinya telah diajukan sejak bulan Maret 2024 lalu. Kemudian, hal ini ditambahkan ke agenda kongres berkat dukungan federasi Aljazair, Yordania, Suriah dan Yaman.

Topik Artikel :
PFA FIFA Timnas Israel
