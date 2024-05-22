Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Paling Uzur Timnas Portugal di Piala Eropa 2024, Nomor 1 di Atas 40 Tahun!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |20:06 WIB
3 Pemain Paling Uzur Timnas Portugal di Piala Eropa 2024, Nomor 1 di Atas 40 Tahun!
Timnas Portugal bawa tiga pemain kawakan di Euro 2024. (Reuters)
A
A
A

ADA 3 pemain paling uzur alias tua di Timnas Portugal Piala Eropa 2024 yang menarik untuk diketahui. Seperti yang diketahui Federasi Sepakbola Portugal (FPF) sudah merilis 26 nama yang akan dibawa pelatih Roberto Martinez pada ajang Euro 2024 yang digelar di Jerman pada 14 Juni-14 Juli 2024 tersebut.

Dari 26 pemain Portugal itu, rata-rata umur skuad Portugal adalah 27,1 tahun. Menariknya, ada tiga pemain Selecao das Quinas –julukan Timnas Portugal– yang paling dua di antara pemain lainnya. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Pemain Paling Uzur Timnas Portugal di Piala Eropa 2024

3. Rui Patricio (36 Tahun)

Rui Patricio

Patricio masih dipanggil untuk memperkuat Timnas Portugal di Euro 2024. Bagi kiper AS Roma tersebut, ini merupakan Piala Eropa kelima yang pernah diikuti Patricio.

Euro 2008 adalah edisi pertama Patricio, sementara Euro 2016 menjadi edisi yang paling berkesan karena ia membantu Portugal menjuarai kompetisi tersebut. Dengan pengalamannya itu, Patricio tentu diharapkan bisa membantu Diogo Costa yang sejatinya kini menjadi kiper utama Portugal.

Halaman:
1 2
      
