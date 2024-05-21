Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Skuad Timnas Portugal di Euro 2024: Cristiano Ronaldo dan Pepe Masih Jadi Andalan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |21:21 WIB
Daftar Skuad Timnas Portugal di Euro 2024: Cristiano Ronaldo dan Pepe Masih Jadi Andalan!
Timnas Portugal diperkuat 26 pemain di Euro 2024 (Foto: FPF)
A
A
A

BERIKUT daftar skuad Timnas Portugal di Euro 2024. Dua pemain veteran, Cristiano Ronaldo dan Pepe, masih jadi andalan!

UEFA Euro 2024 akan digelar pada 14 Juni hingga 14 Juli di Jerman. Sebanyak 24 tim akan memperebutkan trofi Henri Delaunay yang saat ini tengah dipegang oleh Timnas Italia.

Cristiano Ronaldo beraksi di laga Timnas Slovenia vs Timnas Portugal (Foto: Reuters/Borut Zivulovic)

Sejumlah kontestan telah mengumumkan daftar skuad sementara untuk Euro 2024. Timnas Portugal termasuk salah satu di antaranya.

Pelatih Roberto Martinez memanggil 26 pemain untuk memperkuat Timnas Portugal di Euro 2024. Sesuai ketentuan, UEFA melonggarkan ketentuan setiap tim dapat memanggil 23-26 pemain di turnamen kali ini.

Tiga penjaga gawang dipanggil ke skuad yakni Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), dan Rui Patricio (AS Roma). Patut dinanti siapa yang akan jadi pilihan utama Martinez.

Sebanyak sembilan pemain di posisi bek dipanggil sang pelatih. Mereka adalah Antonio Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Man United), Goncalo Inacio (Sporting Lisbon), Joao Cancelo (Barcelona), Nelson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (PSG), Pepe (FC Porto), dan Ruben Dias (Man City).

Menariknya, Martinez hanya membawa enam gelandang. Mereka adalah Bruno Fernandes (Man United), Joao Neves (Benfica), Joao Palhinha (Fulham), Otavio Monteiro (Al Nassr), Ruben Neves (Al Hilal), dan Vitinha (PSG).

