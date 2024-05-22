Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Puas Lihat Perkembangan Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto Ingin Adakan Laga Uji Coba

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |18:02 WIB
Puas Lihat Perkembangan Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto Ingin Adakan Laga Uji Coba
Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto. (Foto: PSSI)
YOGYAKARTA – Juru taktik Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto puas melihat perkembangan skuadnya yang tengah berlatih Yogyakarta. Nova pun akan terus mengasah Timnas Indonesia U-16, termasuk memberikan latihan taktikal dan mengagendakan laga uji coba pada Juni 2024 mendatang.

Sejak awal tahun ini, Nova menjalani tugasnya sebagai asisten Timnas Indonesia U-23. Dia menemani sang pelatih, Shin Tae Yong, menukangi Marselino Ferdinan dan kolega tampil di Piala Asia U-23 2024 di Qatar dan juga babak playoff Olimpiade Paris 2024 di Prancis.

Baru pada pertengahan Mei lalu, Nova terbang ke Yogyakarta untuk menangani Timnas Indonesia U-16 lagi yang sedang menjalani pemusatan latihan alias Training Center (TC) sejak April lalu. Selama kepergiannya, dia selalu memantau latihan timnya lewat tayangan video.

Setelah memimpin langsung latihan Timnas Indonesia U-16 di Yogyakarta, Nova menilai kondisi anak asuhnya sangat baik, khususnya dari segi fisik. Tak ada hal yang perlu dikhawatirkan selama kepergiannya.

TC Timnas Indonesia U-16

“Setelah saya tiba di Yogyakarta, melihat kondisi pemain, saya lihat kondisi pemain sangat baik, tanggal 18 April kami mulai (TC). Kondisi pemain baik secara fisikal,” kata Nova dilansir dari laman resmi PSSI, Rabu (22/5/2024).

Nova pun sangat puas dengan latihan ekstra yang dilakoni pasukannya di Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Dia berharap kondisi mereka terus terjaga apik sampai mentas di Piala AFF U-16 2024 yang akan berlangsung di Solo pada 21 Juni hingga 4 Juli mendatang.

Halaman:
1 2
      
