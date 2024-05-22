Reaksi Netizen Tanah Air Usai Timnas Indonesia Dipertemukan Kembali Lawan Vietnam di Piala AFF 2024: Gak Kapok?

Timnas Indonesia dan Vietnam berada di Grup B pada Piala AFF 2024 (Foto: PSSI)

REAKSI masyarakat Indonesia usai Timnas Indonesia dipertemukan lagi lawan Vietnam menarik untuk diulas. Sebab, ada banyak komentar lucu yang dilontarkan netizen.

Ya, Piala AFF yang kini telah berubah nama menjadi ASEAN Championship 2024 akan segera kembali digelar. Drawing fase grup pun telah dilakukan oleh panitia penyelenggara, Selasa (21/05/2024) siang WIB.

Sebagai informasi, meski berganti nama, namun format kompetisi masih bertahan seperti sebelumnya. Ada 10 negara peserta yang akan berpartisipasi dan kesepuluh negara tersebut akan dibagi menjadi dua grup yang masing-masing berisi lima tim.

Dua tim teratas pada masing-masing grup akan lolos ke babak semifinal dan saling bertanding dengan tim dari grup lain untuk memperebutkan tiket ke partai final. Dua tim terbaik nantinya akan beradu di final untuk menentukan sang juara.

Adapun hasil drawing babak fase grup ASEAN Championship 2024 terlihat cukup menarik. Di grup A, raja ASEAN, Thailand akan berhadapan dengan Malaysia, Singapura, Kamboja, dn satu posisi yang akan diisi antara Timor Leste maupun Brunei Darussalam.

Sedangkan di grup B, akan diisi oleh Timnas Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Grup B menjadi grup yang paling menarik karena untuk kesekian kalinya, Timnas Indonesia akan bertemu dengan Vietnam. Seperti pepatah jodoh tak akan kemana, ini menjadi pertemuan kesekian antara skuad garuda dengan pasukan Golden Star Warriors.