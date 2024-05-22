Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Bahagia Timnas Indonesia Tidak Full Team di Piala AFF 2024, Ini Penyebabnya!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |06:25 WIB
Media Vietnam Bahagia Timnas Indonesia Tidak Full Team di Piala AFF 2024, Ini Penyebabnya!
Timnas Indonesia berada satu grup dengan Vietnam di Piala AFF 2024 (Foto: PSSI)
TIMNAS Indonesia menempati Grup B pada ajang Piala AFF 2024. Skuad Garuda -Julukan Timnas Indonesia- berada dalam satu grup bersama Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos.

Salah satu media Vietnam, Soha, membahas soal persaingan di Piala AFF 2024. Mereka yakin banyak faktor yang akan menguntungkan The Golden Star pada ajang kali ini.

Salah satunya adalah kemungkinan absennya para pemain andalan Timnas Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Piala AFF 2024 tidak termasuk ke dalam agenda resmi FIFA sehingga akan sulit bagi pemain yang bermain di Eropa dan Jepang untuk mendapat izin dari klub.

Sejumlah nama penting dipastikan bakal absen memperkuat Timnas Indonesia jika tak mendapat izin dari klub. Mereka adalah Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Ivar Jenner hingga Jay Idzes.

Sebagai catatan, gelaran Piala AFF 2024 sendiri bakal berlangsung pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Melihat lawan-lawan yang akan dihadapi, pasukan Shin Tae-yong harus tampil waspada sejak fase grup.

Salah satunya Timnas Vietnam yang dipastikan bakal menjadi lawan berat Marselino Ferdinan dan rekan-rekan. The Golden Star memiliki misi balas dendam atas kekalahan berturut-turut mereka di ajang Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada April kemarin.

