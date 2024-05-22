Masyarakat Malaysia Sindir Fans Timnas Indonesia yang Koar-Koar Jelang Piala AFF 2024: Trofi Aja Belum Ada!

Timnas Indonesia berfoto bersama penggemar usai pertandingan (Foto: PSSI)

MASYARAKAT Malaysia sindir fans Timnas Indonesia yang koar-koar jelang Piala AFF 2024. Mereka menyinggung fakta, Skuad Garuda belum pernah memenangi trofi itu!

Gelaran Piala AFF 2024 akan berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember mendatang. Drawing sudah dilakukan pada Selasa 21 Mei 2024 di mana 10 peserta dibagi ke dalam dua grup.

Di Grup A, ada Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan pemenang babak playoff. Sementara, di Grup B, bercokol Vietnam, Indonesia, Laos, Myanmar, dan Filipina.

Usai pengundian, penggemar Timnas Indonesia langsung menyombongkan diri. Sebab, capaian terakhir anak asuh Shin Tae-yong membuat Tim Merah Putih berada di jalur tepat sebagai kandidat juara.

Rupanya, koar-koar penggemar Timnas Indonesia itu bikin masyarakat Malaysia sebal. Mereka menyindir balik dengan fakta, Skuad Garuda belum pernah memenangi trofi Piala AFF (dulu Piala Tiger) sejak 1996!

“Vietnam sudah lolos ke putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia dan hampir juara Piala Asia U-23. Thailand sudah lolos ke putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia dan semifinal Piala Asia,” cuit akun Twitter @OnefootballM, Rabu (22/5/2024).