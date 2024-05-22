Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Tiba di Tanah Air, Maarten Paes OTW Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |09:51 WIB
Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Tiba di Tanah Air, Maarten Paes OTW Indonesia?
Maarten Paes OTW Indonesia? (Foto: Instagram/@maartenpaes)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen tiba di Tanah Air, Maarten Paes dalam perjalanan (OTW) menuju Indonesia? Sesuai jadwal, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan memulai pemusatan Latihan jelang melawan Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Senin, 27 Mei 2024.

Sebanyak 22 pemain dipanggil, termasuk belasan pemain abroad, alias pesepakbola yang merumput di luar negeri. Shayne Pattynama menjadi pemain abroad Pertama yang tiba di Indonesia.

Pemain KAS Eupen itu sudah tiba di Bali, sejak 14 Mei 2024. Shayne Pattynama memilih berlibur terlebih dulu bersama sang kekasih sebelum membela Timnas Indonesia.

Nama kedua yang tiba di Tanah Air adalah Ragnar Oratmangoen. Dilihat dari stories Instagram-nya yang eksklusif, Ragnar Oratmangoen sudah berjalan-jalan di Tanah Air.

Ragnar Oratmangoen sudah tiba di Tanah Air. (Foto: Instagram/@0ratmangoen)

(Ragnar Oratmangoen sudah tiba di Tanah Air. (Foto: Instagram/@0ratmangoen)

Lantas, siapakah pemain abroad ketiga yang tiba di Indonesia? Apakah kiper FC Dallas Maarten Paes? Nama Maarten Paes memang belum dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024).

Namun, Shin Tae-yong kabarnya akan memanggil dua pemain tambahan. Bukan tak mungkin, dua pemain itu jatuh kepada Maarten Paes dan Calvin Verdonk.

