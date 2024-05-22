Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF 2024 Belum Mulai, Timnas Malaysia Sudah Ditimpa Masalah Gara-Gara 2 Klub Besar

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |06:01 WIB
Piala AFF 2024 Belum Mulai, Timnas Malaysia Sudah Ditimpa Masalah Gara-Gara 2 Klub Besar
Timnas Malaysia sudah ditimpa masalah sebelum berlaga di Piala AFF 2024 (Foto: Instagram/@famalaysia)
KUALA LUMPUR – Dua klub papan atas Liga Super Malaysia, Johor Darul Tazim (JDT) dan Selangor FC, dilaporkan enggan melepas pemain ke Timnas Malaysia untuk Piala AFF 2024. Hal itu akan jadi masalah bagi pelatih Kim Pan-gon.

Hasil drawing Piala AFF 2024 menempatkan Timnas Malaysia di Grup A bersama Singapura, Kamboja, Thailand, dan pemenang babak playoff. Pengundian itu dilakukan di Hanoi, Vietnam, Selasa 21 Mei 2024 sore WIB.

Timnas Malaysia

Kim sudah melihat peta persaingan di Grup A yang dinilainya tidak akan mudah. Ia mengatakan Malaysia bakal menurunkan tim terbaik di Piala AFF 2024.

“Undian yang menarik, kita menghadapi Thailand, juara edisi lalu dan satu lagi yang harus diwaspadai adalah Singapura, tetangga kita, kita juga menghadapi Kamboja, dan juga tim lain dari kualifikasi,” kata Kim dikutip dari X resmi FAM @FAM_Malaysia, Rabu (22/5/2024).

“Kami akan berusaha mendapatkan tenaga terbaik, tim terbaik untuk bertarung di Piala AFF,” sambung pria asal Korea Selatan itu.

