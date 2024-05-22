Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final Liga Europa 2023-2024: Xabi Alonso Ingin Ukir Sejarah Bareng Bayer Leverkusen

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |01:06 WIB
Final Liga Europa 2023-2024: Xabi Alonso Ingin Ukir Sejarah Bareng Bayer Leverkusen
Xabi Alonso ingin terus mengukir sejarah bersama Bayer Leverkusen di Final Liga Europa 2023-2024 (Foto: Reuters/Wolfgang Rattay)
A
A
A

DUBLIN - Pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, bertekad untuk mencetak sejarah di Final Liga Europa 2023-2024. Ia menyebut titel Liga Europa akan sangat berarti baginya.

Leverkusen akan menghadapi Atalanta di final Liga Europa 2023-2024. Laga pamungkas tersebut akan berlangsung di Aviva Stadium, Dublin, Irlandia, Kamis 23 Mei 2024 pukul 02.00 WIB.

Bayer Leverkusen

Menghadapi Atalanta, Leverkusen diunggulkan untuk bisa meraih kemenangan. Berstatus juara Liga Jerman musim ini, Die Werkself belum merasakan kekalahan.

Sementara, Atalanta tak bisa dipandang sebelah mata oleh Leverkusen. Meski bertengger di posisi lima Liga Italia 2023-2024 di posisi kelima, La Dea mampu mengukir lima kemenangan beruntun.

Menjelang laga nanti, Xabi mengaku gelar Liga Europa 2023-2024 akan sangat berarti untuknya. Selain itu, ia ingin mencetak sejarah bersama Leverkusen dengan meraih gelar di kompetisi Eropa.

"Akan sangat berarti bagi saya untuk memenangkan trofi Eropa. Apakah Anda melihat selebrasi setelah memenangkan Bundesliga? Memenangkan gelar Eropa setelah bertahun-tahun (setelah Piala UEFA pada 1988) akan menjadi sesuatu yang bersejarah. Kami ingin mencatatkan diri dalam sejarah," kata Xabi dikutip dari Tuttomercato, Rabu (22/5/2024).

