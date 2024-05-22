Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ini Tanggapan Pelatih Elkan Baggott soal Isu Didekati Manchester United dan Chelsea

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |22:00 WIB
Ini Tanggapan Pelatih Elkan Baggott soal Isu Didekati Manchester United dan Chelsea
Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna. (Foto: Reuters)
A
A
A

IPSWICH – Elkan Baggott tampaknya akan memiliki pelatih baru di Ipswich Town. Sebab pelatih Ipswich Town, yakni Kieran McKenna dikabarkan tengah didekati dua tim besar Liga Inggris, yakni Manchester United dan Chelsea, bahkan Brighton and Hove Albion pun juga tertarik.

Menanggapi isu tersebut, McKenna justru tak terlalu menanggapinya. Sebab ia merasa selalu ada pembicaraan ketika ada pelatih menjalani musim yang luar biasa.

Ipswich sedang terseok-seok di League One (Divisi ketiga Liga Inggris) ketika McKenna datang menukangi mereka pada Desember 2021 lalu. Namun, kini mereka berhasil mendapatkan promosi berturut-turut dan sudah dipastikan bakal tampil di Liga Inggris musim depan.

Berkat kesuksesan itu dan juga permainan The Tractor Boys -julukan Ipswich, McKenna pun menjadi salah satu pelatih yang diincar klub-klub raksasa Liga Inggris. Dia pun dikaitkan bakal menjadi juru taktik selanjutnya di Chelsea, Brighton dan Man United.

Sepeti diketahui, Chelsea dan Brighton telah dipastikan kehilangan Mauricio Pochettino dan Roberto De Zerbi pada musim panas ini. Sedangkan Setan Merah -julukan Man United- masih belum memutuskan soal masa depan Erik Ten Hag dan kemungkinan besar hal itu bakal diputuskan setelah final Piala FA musim ini yang digelar pada akhir pekan ini.

Kieran McKenna

McKenna pun buka suara soal rumor yang beredar itu. Pelatih berusia 38 tahun itu pun menilai spekulasi seperti itu selalu muncul jika dirinya menjalani musim yang apik dengan timnya dan kini dia ingin bertahan karena menantikan tampil musim depan di Liga Inggris bersama anak buahnya.

“Lihat, klub menjalani musim yang positif dan memiliki masa depan yang positif. Kami telah mencapai begitu banyak hal, ini merupakan dua tahun yang luar biasa,” kata McKenna dilansir dari Metro, Rabu (22/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/51/1650361/cycling-series-il-festino-2025-yogyakarta-memperkuat-sport-tourism-zpv.webp
Cycling Series Il Festino 2025 Yogyakarta Jadi Ajang Perkuat Sport Tourism
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/striker_juventus_dusan_vlahovic_absen_hingga_akhi.jpg
Kabar Buruk untuk Juventus! Vlahovic Cedera Parah, Absen 3 Bulan Lewati 18 Laga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement