Ini Tanggapan Pelatih Elkan Baggott soal Isu Didekati Manchester United dan Chelsea

IPSWICH – Elkan Baggott tampaknya akan memiliki pelatih baru di Ipswich Town. Sebab pelatih Ipswich Town, yakni Kieran McKenna dikabarkan tengah didekati dua tim besar Liga Inggris, yakni Manchester United dan Chelsea, bahkan Brighton and Hove Albion pun juga tertarik.

Menanggapi isu tersebut, McKenna justru tak terlalu menanggapinya. Sebab ia merasa selalu ada pembicaraan ketika ada pelatih menjalani musim yang luar biasa.

Ipswich sedang terseok-seok di League One (Divisi ketiga Liga Inggris) ketika McKenna datang menukangi mereka pada Desember 2021 lalu. Namun, kini mereka berhasil mendapatkan promosi berturut-turut dan sudah dipastikan bakal tampil di Liga Inggris musim depan.

Berkat kesuksesan itu dan juga permainan The Tractor Boys -julukan Ipswich, McKenna pun menjadi salah satu pelatih yang diincar klub-klub raksasa Liga Inggris. Dia pun dikaitkan bakal menjadi juru taktik selanjutnya di Chelsea, Brighton dan Man United.

Sepeti diketahui, Chelsea dan Brighton telah dipastikan kehilangan Mauricio Pochettino dan Roberto De Zerbi pada musim panas ini. Sedangkan Setan Merah -julukan Man United- masih belum memutuskan soal masa depan Erik Ten Hag dan kemungkinan besar hal itu bakal diputuskan setelah final Piala FA musim ini yang digelar pada akhir pekan ini.

McKenna pun buka suara soal rumor yang beredar itu. Pelatih berusia 38 tahun itu pun menilai spekulasi seperti itu selalu muncul jika dirinya menjalani musim yang apik dengan timnya dan kini dia ingin bertahan karena menantikan tampil musim depan di Liga Inggris bersama anak buahnya.

“Lihat, klub menjalani musim yang positif dan memiliki masa depan yang positif. Kami telah mencapai begitu banyak hal, ini merupakan dua tahun yang luar biasa,” kata McKenna dilansir dari Metro, Rabu (22/5/2024).