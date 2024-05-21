Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tampil Gemilang saat Bela FC Dallas, Maarten Paes Masuk Tim Terbaik Pekan Ke-15 MLS 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |11:28 WIB
Tampil Gemilang saat Bela FC Dallas, Maarten Paes Masuk Tim Terbaik Pekan Ke-15 MLS 2024
Kiper FC Dallas, Maarten Paes. (Foto: Instagram/fcdallas)
A
A
A

DALLAS – Kiper asal Indonesia, Maarten Paes dinobatkan sebagai salaj satu kiper terbaik di pekan ke-15 Liga Amerika Serikat (MLS) 2024. Paes masuk ke tim terbaik usai tampil apik bersama FC Dallas di pekan tersebut.

Dalam pengumuman yang dibagikan di akun instagram MLS itu, Maarten Paes tidak masuk menjadi sebelas pertama. Melainkan, kiper FC Dallas itu menjadi kiper cadangan dalam tim terbaik pekan ke-15 MLS 2024. Sementara untuk kiper utama, diisi oleh Kristjan Kahlina.

Tak ayal jika Maarten Paes masuk dalam tim terbaik di pekan ke-15 ini. Pasalnya, pemain berpaspor Indonesia tampil sangat ciamik kala FC Dallas menahan imbang Houston Dynamo 1-1 pada Minggu (19/5) lalu.

Salah satu momen penyelamatan berkelas oleh Maarten Paes tertangkap kamera pada menit ke-8. Saat itu, dia terjebak dalam situasi one on one melawan gelandang Houston Dynamo, Hector Herrera.

Maarten Paes masuk ke tim terbaik pekan ke-15 MLS 2024

Namun Maarten Paes berhasil menggagalkan peluang emas Herrera dengan tangannya. Yang pasti, kiper berpostur jangkung itu benar-benar menjadi sosok penyelamat FC Dallas di laga tersebut.

Halaman:
1 2
      
