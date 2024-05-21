Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Punya Kabar Baik untuk Timnas Indonesia soal Skuad Filipina yang Melemah

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |09:26 WIB
Media Malaysia Punya Kabar Baik untuk Timnas Indonesia soal Skuad Filipina yang Melemah
Timnas Filipina bakal hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/phifootballfederation)
MEDIA asal Malaysia, Makan Bola memiliki kabar baik untuk Timnas Indonesia soal skuad Filipina. Sebab dalam laporan yang diterima media Malaysia tersebut, ada peluang skuad Filipina melemah saat menghadapi Timnas Indonesia di laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Seperti yang diketahui, Juni 2024 akan menjadi momen penentu siapa tim yang akan lolos dari babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk Grup F, Timnas Irak sejatinya sudah memastikan diri akan tampil di babak ketiga.

Jadi, satu slot terakhir di Grup F akan diperebutkan oleh Timnas Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Kini, setiap tim tinggal menyisakan dua laga Grup F dan Filipina akan bertemu Vietnam (6 Juni 2024) dan Timnas Indonesia (11 Juni 2024).

Sayangnya, dua laga tersebut dimainkan di kandang lawan sehingga Filipina tak bisa memanfaatkan atmosfer markas mereka. Tentu fakta Filipina akan memainkan dua laga tandang itu merupakan kabar buruk, namun kini negara tersebut kembali mendapatkan kabar yang kurang menyenangkan.

Gerrit Holtmann

Sebab ada tiga pemain Timnas Filipina yang berkarier di Eropa justru menolak panggilan pelatih Tom Saintfiet. Mereka tepatnya enggan merapat ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), pada 26 Mei 2024 mendatang untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Filipina.

“Skuad Filipina mendapat tamparan keras karena beberapa pemain yang bermain di Eropa menolak diundang dalam pemusatan latihan yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA),” bunyi laporan dari media Malaysia, Makan Bola, dikutip Selasa (21/5/2024).

Halaman:
1 2
      
