HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara yang Ternyata Mainkan Banyak Pemain Keturunan di Euro 2024, Nomor 1 Sahabat Timnas Indonesia!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |09:03 WIB
4 Negara yang Ternyata Mainkan Banyak Pemain Keturunan di Euro 2024, Nomor 1 Sahabat Timnas Indonesia!
Timnas Inggris, 1 dari 4 negara yang menggunakan banyak pemain keturunan di Euro 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 4 negara yang ternyata memainkan banyak pemain keturunan di Euro 2024 akan diulas Okezone. Padahal, penggunaan pemain Keturunan di Indonesia terus menjadi polemik yang tiada hentinya.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan di era kepelatihan Shin Tae-yong. Hal ini tak lepas dari bagaimana pelatih asal Korea Selatan itu dalam meramu strategi dan melakukan naturalisasi sejumlah pemain keturunan.

Sayangnya, strategi Shin Tae-yong memanggil para pemain keturunan menuai beberapa kritik. Banyak yang menilai cara yang ditempuh Shin Tae-yong adalah cara instan dan terkesan menyia-nyiakan bakat pemain lokal.

Lantas apakah benar demikian? Tentu saja tidak. Sederet negara-negara besar di Eropa saja menggunakan jasa pemain keturunan. Di gelaran Euro 2024 yang akan dilangsungkan di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024 itu pun ada negara yang banyak menggunakan pemain keturunan.

Berikut 4 negara yang palin banyak menggunakan jasa pemain keturunan di Euro 2024:

4. Prancis

Timnas Prancis

Juara Piala Dunia 2018, Prancis, tidak bisa dipungkiri sangat mengandalkan jasa pemain keturunan. Kebijakan pemerintah yang sangat terbuka akan warga berdarah campuran membuat banyak pemain dengan mudah membela Les Blues -julukan Timnas Prancis.

Bintang mereka, Kylian Mbappe, contohnya. Ia adalah pemain yang memiliki keturunan Kamerun dan Prancis. Selain Mbappe, Prancis juga akan mengandalkan Aurelian Tchouameni yang berdarah Kamerun, Mike Maignan berdarah Guyana Prancis, N'Golo Kante berdarah Mali, Eduardo Camavinga berdarah Kongo hingga Antoine Griezmann yang berdarah Portugal.

