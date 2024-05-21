Hasil Palermo vs Venezia di Serie B 2023-2024: Menang 1-0, Jay Idzes Dkk Mendekat ke Serie A 2024-2025!

PALERMO – Kemenangan manis berhasil diraih Venezia saat melawan Palermo di leg I semifinal playoff Serie B 2023-2024, pada Selasa (21/5/2024) dini hari WIB. Berkat kemenangan tersebut, kini Jay Idzes dan kawan-kawan semakin dekat promosi ke Serie A 2024-2025.

Seperti yang diketahui, Venezia harus melalui babak playoff untuk bisa tampil di divisi utama Liga Italia pada musim depan. The Lagunari finis ketiga di klasemen reguler Serie B musim ini, sehingga mendapat keuntungan untuk langsung melaju ke semifinal dan memainkan leg pertama tandang.

Memulai laga playoff dari semifinal, klub yang dibela bek Timnas Indonesia, Jay Idzes itu berjumpa Palermo.

Pada leg pertama pun Venezia bermain di kandang Palermo terleboh dahulu, yakni di Stadion Renzo Barbera, Palermo, Italia. Hasilnya Jay Idzes dan kawan-kawan berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0.

Satu-satunya gol di laga tersebut diciptakan oleh Nicholas Pierini pada menit 62. Berkat gol itulah Venezia menang.