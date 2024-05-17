Dipanggil Timnas Indonesia, Jay Idzes Dapat Dukungan dari Venezia

VENICE - Klub Italia, Venezia mengizinkan bek andalannya, Jay Idzes untuk membela Timnas Indonesia yang bakal menjalani dua laga terakhir Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Venezia bahkan mendukung Jay dan mendoakan pemainnya tersebut meraih hasil terbaik bersama skuad Garuda.

Pada Kamis, 16 Mei 2024, PSSI mengumumkan 22 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di dua laga sisa Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Garuda akan menghadapi Irak (6/6) dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Sementara dalam 22 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia, Jay Idzes pun kembali dipanggil. Klub Serie B itu lantas mendoakan pemain keturunan Belanda-Indonesia tersebut semoga sukses bersama Pasukan Garuda.

"Bek Venezia FC, Jay Idzes, telah dipanggil ke tim nasional Indonesia untuk babak penyisihan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026," tulis Venezia dikutip dari laman resmi klub, Jumat (17/5/2024).

"Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan menghadapi Filipina pada 11 Juni, kedua pertandingan akan dimainkan di kandang sendiri di ibukota Jakarta. Semoga berhasil, Jay," sambung pernyataan resmi tersebut.