HOME BOLA LIGA ITALIA

Perwakilan Como 1907 Bicara Peluang Datangkan Jay Idzes dan Emil Audero di Bursa Transfer Musim Panas 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |07:15 WIB
Perwakilan Como 1907 Bicara Peluang Datangkan Jay Idzes dan Emil Audero di Bursa Transfer Musim Panas 2024
Como 1907 masih berpeluang mendatangkan Jay Idzes (tengah) di bursa transfer (Foto: Instagram/@jayidzes)
COMO – Perwakilan Como 1907 bicara peluang datangkan Jay Idzes dan Emil Audero di bursa transfer musim panas 2024. I Lariani tentu ingin memperkuat tim usai dipastikan promosi ke Liga Italia 2024-2025.

Como 1907 meraih tiket promosi ke Serie A secara otomatis usai finis di posisi dua klasemen akhir Serie B 2023-2024. Tim yang sahamnya dimiliki pengusaha asal Indonesia itu langsung membidik sejumlah nama di bursa transfer musim panas.

Thom Haye

Menariknya, Como dikait-kaitkan dengan Thom Haye! Mereka pernah membidik pemain Timnas Indonesia itu ketika masih berada di Serie B. Namun, hal tersebut dibantah tegas oleh perwakilan klub, Mirwan Suwarso.

Dalam sebuah wawancara, ia mengakui Haye menjadi incaran Como ketika masih berkubang di Serie B. Mirwan melanjutkan, pihaknya sudah mengajak berbicara sejumlah pemain keturunan Indonesia lain dan siap menggaetnya jika sesuai kebutuhan tim.

“Kami tetap akan mencari. Kemarin kami sudah melihat beberapa pemain Indonesia yang dinaturalisasi, sudah pernah diajak ngobrol juga, seperti Thom Haye, yang sebenarnya merupakan target kami di Serie B kemarin,” kata Mirwan, mengutip dari tvOne, Kamis (16/5/2024).

“Kalau di Serie B pasti rata-rata mampu (pemain Timnas Indonesia), tapi untuk Serie A kayaknya kami harus memprioritaskan untuk bertahan (dari degradasi) lebih dulu,” imbuhnya.

Serie A sendiri menerapkan aturan setiap klub hanya boleh mendatangkan dua pemain non-Uni Eropa (non-EU) setiap musimnya. Dengan syarat, satu pemain yang direkrut menggantikan yang pemain non-EU sebelumnya yang dilepas.

