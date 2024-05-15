Netizen Doakan Como 1907 Degradasi ke Serie B Gara-Gara Transfer Thom Haye

NETIZEN Indonesia di media sosial ramai-ramai mendoakan Como 1907 terdegradasi ke Serie B. Harapan ini muncul setelah pernyataan dari perwakilan pemilik Como 1907, Mirwan Suwarso, yang menyulut emosi segelintir pihak.

Dalam sebuah wawancara, Mirwan Suwarso ditanya soal kemungkinan Como 1907 yang dimiliki Pengusaha asal Indonesia, Michael dan Robert Hartono, mendatangkan salah satu pemain Timnas Indonesia, Thom Haye.

Secara tegas, Mirwan memastikan Thom Haye tak masuk ke dalam kriteria timnya. Ia menilai Thom Haye mungkin bisa didatangkan sebagai pelapis di Como 1907, tapi pelapis ketiga.

Pernyataan itu menyulut emosi netizen di media sosial. Mereka ramai-ramai mendoakan Como 1907 terdegradasi ke Serie B, meskipun baru promosi ke Serie A 2024-2025.

(Sejumlah netizen doakan Como 1907 degradasi ke Serie B. (Foto: Instagram/@comofootball)

“Maaf kami tarik lagi kata-kata selamatnya. Semoga tahun depan "degradasi",” tulis akun Instagram @*n*s_d*bri*, di salah satu unggahan @comofootball.

"Baru promosi tapi kesombongan yang kalian tampakkan. Semoga degradasi jadi badut Serie A & abadi di Serie B,” sambung akun @y*ur*ain*88.