HOME BOLA LIGA ITALIA

5 Pelatih Kenamaan yang Pernah Dipecat Juventus, Nomor 1 Massimiliano Allegri!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |16:48 WIB
5 Pelatih Kenamaan yang Pernah Dipecat Juventus, Nomor 1 Massimiliano Allegri!
Massimiliano Allegri kala mendampingi Juventus berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

5 pelatih kenamaan yang pernah dipecat Juventus menarik diulas. Salah satunya ada nama Massimiliano Allegri.

Juventus gagal bersinar dalam beberapa musim terakhir sehingga harus berpuasa gelar juara di pentas Liga Italia. Padahal sebelumnya, tim berjuluk Bianconeri itu tampil dominan sehingga berhasil menyabet 9 kali Scudetto beruntun.

Terakhir kali Juventus menjadi kampiun Liga Italia terjadi pada musim 2019-2020. Pada musim 2023-2024 ini, Juventus juga dipastikan gagal juara Liga Italia. Mereka bahkan masih bertengger di urutan keempat pada klasemen sementara Liga Italia 2023-2024.

Demi mengembalikan kejayaan, Juventus merekrut sejumlah pelatih kenamaan. Tetapi, kehadiran pelatih top itu tetap saja gagal berbuah manis sehingga nasib mereka berujung ke pemecatan. Lantas, siapa saja pelatih itu? Berikut 5 pelatih kenamaan yang pernah dipecat Juventus.

5. Luigi Delneri

Luigi Delneri

Salah satu pelatih kenamaan yang pernah dipecat Juventus adalah Luigi Delneri. Dia direkrut menjadi pelatih Juventus pada 2010.

Tetapi, eks pelatih AS Roma hingga Atalanta itu dipecat langsung pada akhir musim. Sebab, dia gagal membawa tim berjaya. Juventus hanya finis di urutan ketujuh pada klasemen akhir Liga Italia.

4. Maurizio Sarri

Maurizio Sarri

Selanjutnya, ada Maurizio Sarri. Pelatih asal Italia ini resmi ditunjuk jadi pelatih Juventus pada 2019 usai berhasil membawa Chelsea juara Liga Europa 2018-2019.

Tetapi, Sarri tak bertahan lama di Juventus. Dia hanya mengemban status sebagai juru taktik si Nyonya Tua selama semusim. Padahal, dia berhasil mempersembahkan satu gelar juara Liga Italia pada musim 2019-2020 yang membuat Juventus meraih Scudetto kesembilan beruntun.

