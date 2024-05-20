Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Blak-blakan, Jurgen Klopp Bongkar Rencana Selanjutnya Usai Tinggalkan Liverpool

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |19:35 WIB
Blak-blakan, Jurgen Klopp Bongkar Rencana Selanjutnya Usai Tinggalkan Liverpool
Jurgen Klopp kala mendampingi Liverpool berlaga. (Foto: Reuters)
JURGEN Klopp bongkar rencana selanjutnya usai tinggalkan Liverpool. Pelatih asal Jerman itu mengatakan tidak akan melatih klub lain dalam waktu dekat, namun membuka peluang itu di masa depan.

Ya, Klopp akhirnya meninggalkan Liverpool setelah sembilan tahun mengabdi. Jurgen Klopp memutuskan untuk berpisah dengan The Reds -julukan Liverpool- setelah mempersembahkan banyak sekali gelar juara.

Jurgen Klopp

Klopp mempersembahkan delapan trofi, termasuk satu Liga Inggris dan Liga Champions. Selain itu, juru taktik berusia 56 tahun itu berhasil membangun pondasi kuat di Anfield.

Pemain-pemain dengan level kualitas tinggi silih berganti mendarat di Anfield. Klopp juga meningkatkan kualitas staf kepelatihan, dan bisa dibilang telah meninggalkan warisan yang berharga untuk Liverpool.

Kini, masa depan Jurgen Klopp setelah berpisah dengan Liverpool dipertanyakan. Klopp mengakui, tidak akan menjadi manajer atau pelatih klub lain dalam waktu dekat. Dia merasa kosong dan memilih beristirahat setelah semua ini.

“Saya tidak tahu persis mengapa tidak ada yang percaya saya mungkin tidak akan menjadi manajer lagi. Tapi, saya mengerti karena jelas, itu seperti obat, sepertinya begitu karena semua orang kembali dan semua orang bekerja sampai mereka berusia 70-an,” ujar Klopp, dilansir dari Goal Internasional, Senin (20/5/2024).

Halaman:
1 2
      
