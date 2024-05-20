Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Virgil van Dijk Speechless Lihat Jurgen Klopp Jalani Laga Terakhir Bersama Liverpool

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |09:46 WIB
Virgil van Dijk <i>Speechless</i> Lihat Jurgen Klopp Jalani Laga Terakhir Bersama Liverpool
Virgil van Dijk menyalami Jurgen Klopp saat perpisahan dengan penggemar Liverpool (Foto: Reuters/Phil Noble)
A
A
A

LIVERPOOL - Virgil van Dijk tak bisa mengungkapkan dengan kata-kata saat Jurgen Klopp menjalani laga terakhir sebagai pelatih Liverpool. Menurutnya, pria asal Jerman itu layak mendapatkan banyak apresiasi di laga terakhirnya.

Liverpool berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Wolverhampton Wanderers di pertandingan ke-38 Liga Inggris 2023-2024. Laga tersebut berlangsung di Anfield Stadium, Minggu 19 Mei 2024 malam WIB.

Liverpool

The Reds mendapatkan keuntungan besar saat Nelson Semedo terkena kartu merah pada menit ke-28. Unggul jumlah pemain membuat Liverpool berhasil mencetak dua gol kemenangan lewat Alexis Mac Allister (34') dan Jarell Quansah (40').

Kemenangan atas Wolverhampton membuat Liverpool mengakhiri Liga Inggris di posisi ketiga klasemen dengan 82 poin. Laga tersebut juga menjadi pertandingan terakhir Klopp menangani The Anfield Gank.

Van Dijk mengaku tidak memiliki kata-kata untuk mengomentari laga terakhir Klopp bersama Liverpool. Ia menjelaskan kemenangan atas Wolverhampton menjadi pertandingan sulit dan sangat emosional.

"Saya tidak punya kata-kata, ini adalah hari yang sangat emosional. Liverpool adalah Liverpool, itu spesial," kata van Dijk dikutip dari Metro, Senin (20/5/2024).

"Itu selalu menjadi sore yang sulit bagi semua orang, kami ingin memenangkan pertandingan, kami melakukan pekerjaan kami dan sekarang kami bisa sangat emosional setelah pertandingan dan kami akan melakukannya," imbuh bek asal Belanda itu.

